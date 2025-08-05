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英國前首相強生見賴清德　當面喊「中國對台霸凌行為毫無正當性」

▲▼前英國首相強生入總統府與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供）

▲前英國首相強生入總統府與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日於總統府內接見英國前首相強生（Boris Johnson）。強生在談話中表示，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，台灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該儘速停止。

賴清德致詞時表示，強生前首相是繼柴契爾（Margaret Thatcher）夫人及特拉斯（Liz Truss）女士後，第三位訪問台灣的英國前首相，相信此次到訪能促進台英未來更進一步的交流。

賴清德感謝強生前首相和英國政府在2021年英國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席國時，在G7領袖峰會聯合公報上首度提及台海和平與穩定的重要性。自此以後，英國在眾多雙邊與多邊場域均一致重申維護台海現狀的堅定立場，持續凝聚國際社會對臺灣的支持。

賴清德提到，今年6月英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」通過台灣海峽，以具體行動捍衛台海的航行自由。隨後，英國政府發布了《國家安全戰略》，指出台海在全球貿易與供應鏈具核心地位，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與台灣在各領域的合作關係。英國政府從強生前首相開始的這些行動，對印太安全提供具體化的貢獻。

賴清德指出，近年來台英經貿關係持續創下新的里程碑。2023年台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是台灣與歐洲國家第一個制度化的經貿架構。今年6月雙方進一步針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域再簽署3項支柱協議，展現雙方強化經貿合作的決心。

賴清德表示，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，台灣衷心希望未來能與英國加強合作，創造台英雙贏，也對國際社會做出貢獻。

▲▼前英國首相強生入總統府與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供）

強生致詞時則說，現在是對世界而言至關重要、並充滿不確定性的時刻，如同賴清德所說，台灣正處於自由民主對抗威權專制的前線。

強生提到，他一直都很想來台訪問，也被台灣這個國家的卓越成就深深吸引，尤其是微型處理器和美食等方面。他也向賴總統為台灣提出的政策方向表達敬意，並十分認同五大信賴產業及增加國防預算至GDP百分之3的主張。

強生指出，包括他在內的英國人民都認為，中國目前對台灣的霸凌行為毫無正當性，台灣是一個自由、和平的社會，不應受到這種恫嚇，這種行為毫無意義，也應該儘速停止。

不過，他說，透過與賴清德對話及過去幾天與台灣人民的交流，讓他清楚了解，任何試圖霸凌或併吞台灣的行為永遠不會成功，因為台灣是一個令人驚嘆的民主體制，擁有深愛自由的人民。

強生表示，在這個艱困而緊張的時刻，所有西方國家都應該加強與台灣的經濟和政治關係，而非在其他國家的壓力下疏遠台灣。他強調，英國將持續與台灣站在一起，不僅因為雙方共同的戰略目標和蓬勃發展的經貿關係，更重要的是賴總統提到的民主、人權和自由等共享價值，這些價值不僅造就台灣的卓越成就，且本身自有存在的必要，必須捍衛這些價值。

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