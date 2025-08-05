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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強生親切台語「哩賀」問好　稱自己來台灣朝聖、任內放棄競爭晶片

▲▼第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日舉行。今年論壇特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲英國前首相強生（Boris Johnson）。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台，今（5日）出席由遠景基金會和外交部共同舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，並發表約22分鐘的開幕專題演講。強生開場以台語「哩賀（你好）」熱情打招呼，形容來台灣像是朝聖，並提到自己曾詢問過幕僚，如何在晶片技術上追趕上台灣？但得到答案是成本需花費90億英鎊，且完成後也無法追趕上，因此放棄與台灣競爭的想法。強生更喊話北京，對台灣採取威嚇、侵略措施是巨大錯誤。

外交部政務次長吳志中引言時提到，強生在2019年至2022年擔任英國首相，這段時間正值全球局勢劇烈動盪與轉變之際，他的領導展現出對民主國家團結一致、共同因應各種政治、經濟或軍事威脅的共同信念；而英國在2021年擔任G7輪值主席國期間，G7領袖峰會會後聯合公報首次明確強調台海和平穩定的重要性，以具體行動展現對台海和平與穩定的重視。

而強生一開場先用台語「哩賀（你好）」向在場所有來賓打招呼，並表示終於來到台灣，真的太棒了。在昨天之前，他對台灣的認識僅限於他在封城期間使用的健身單車上螢幕，讓他產生種錯覺，彷彿正沿著台灣的海岸小徑騎行。日復一日，他就在唐寧街10號騎著健身單車，氣喘吁吁地看著螢幕上，被雨水打濕的台灣柏油路，讓他以為自己真的在這座神奇的島嶼。他也注意到台灣真的非常美麗，懸崖也非常陡峭，難以被攻擊，這是個值得被廣泛關注的議題。

強生指出，然而，僅透過銀幕，他看不到任何台灣人，也看不到任何文化，對台灣社會毫無線索，僅知道台灣看起來非常乾淨、有秩序。他對此感到懊惱，因為他想更了解令人驚嘆的台灣半導體產業，他相信這是台灣21世紀關鍵科技領域的重大勝利，而他來到台灣就像個朝聖者。

強生說，自己是AI信徒、ChatGPT的狂熱分子，並細數ChatGPT的便利性，而這項技術得力於台灣的晶片，他曾在2019年擔任首相時詢問過幕僚，如何追上台灣？當時得到的答案是，成本需要耗費90億英鎊，且完成後也無法追趕上台灣，因為台灣的晶片技術年復一年地進步，因此英國放棄與台灣競爭的想法。

強生提到，他感受到台灣有種活力、能量與樂觀，因為這是個自由的國家，每個人都受法律平等保護，不用擔心有人偷走你的智慧財產，也不用為了拿到合約去賄賂某個政黨。而在法律保障下的自由，給人們巨大的投資機會，他們勇於承擔商業風險，進而促進創新。他相信，這正是台灣為何在科技領域領先全球。

因此，強生說，不只對台灣，對西方、英國甚至全世界而言，保護這份自由至關重要，他可以很有把握地說，在這個擁有2400萬人口的國度，存在著一個奇蹟、自由、與眾不同的華人社會。

強生也提到，他每天在電視看到中國正試圖霸凌台灣，包括派遣船艦進入台灣水域、軍機侵擾台灣空域，甚至放話在2027年消滅民主、統一台灣，還多次表明，「如果有必要，他們願意使用武力」。全世界都希望台灣能在這場奮鬥中存活下來。他相信台灣能夠也必將生存下去，這也是他今天在這的原因，因為台灣人想要自由。

強生呼籲北京，對台灣採取威嚇、侵略措施是巨大錯誤，公開考慮使用暴力更是瘋狂的，一旦使用武力單方面改變現況，將冒著一連串無法控制的風險。儘管美國與英國官方立場採戰略模糊，但大家都想避免戰爭發生，且美國許多人堅定反對第一島鏈發生劇烈變化。美國具改變戰爭走向的戰鬥力，若美國真的介入某場行動，也將尋求英國、澳洲等理念相近國家協助，而英國國防大臣希利（John Healey）近日也提到，已為太平洋作戰做好準備。

▲▼第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日舉行。今年論壇特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

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