分析川普關稅策略！強生建議台灣做1事　笑喊：幸好英國脫歐了

▲英國前首相強生出席媒體見面會。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國日前宣布對台課徵20%暫時性關稅，有媒體分析指出，美國總統川普開出兩個條件，一是台積電入股英特爾49％，另一個則是要再投資4千億美元，但兩者難度都相當高。對此，英國前首相強生今（5日）表示，雖然他沒有太多具體想法，但相信川普相當支持台灣，川普策略可能受與中國貿易協定影響，他建議台灣可以和川普提出「交易」，爭取更優惠的關稅稅率。他也笑喊，感謝脫歐，讓英國關稅比歐盟好太多了。

英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台，今（5日）上午在由遠景基金會和外交部共同舉辦的「凱達格蘭論壇-2025印太安全對話」發表專題演說，並於下午舉辦媒體見面會。針對台灣對美暫時性關稅為20%，媒體關心，強生在擔任英國首相期間，與美國總統川普第一任期重疊，會有什麼能與美方或川普交涉的忠告、建議？

「您曉得的，我其實沒有太多具體的想法」，強生表示，但他相信川普總統基本上是位非常支持台灣的人。現在川普必須有些戰術上的考量，而非單純從戰略角度思考，因為大家都知道川普正嘗試與中國達成貿易協定，這也是為何最近看到些稍微令人困惑的事。

不過，強生相信，在川普擔任總統的第二任期內，不會希望看到台灣這樣自由民主的地方消失。至於關稅部分，他個人屬於自由貿易派，不覺得應該維持那些關稅。他也笑稱，感謝脫歐，讓英國關稅很低，或者是說美國對英國課徵的關稅很低，「我們拿到的協議比歐盟那份（15%）好太多了」，認真來說，若英國沒有脫歐，是絕對不可能達成的。

至於台灣該如何做才能達到與英國類似的程度？強生認為，川普喜歡交易，所以想出一個交易吧，這就是他所建議的。