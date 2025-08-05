南北黑幫串聯搞詐騙！酒店妹旁聽「太好賺」辭職下海　警逮31人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊第三隊會同嘉義、台南、新北等地檢署及多地警方，在7月21日兵分多路分赴台北、新北、桃園、嘉義、臺南及高雄等地同步查緝，成功瓦解由天道盟同心會劉男（31歲）與竹聯幫弘仁會陳男（27歲）聯手經營的假投資詐騙集團，兩人透過柬埔寨境外詐團在臉書刊登假冒財經名人阿土伯、裕萊投資等名義邀約民眾陷入投資詐騙陷阱，專案小組收網逮31名嫌犯，查扣贓款現金133萬5千餘元、大量電腦設備、門號SIM卡、印章等贓證物，不法所得初估逾2千萬元。

▲刑事局破獲弘仁會與同心會共組詐團 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，本案是罕見的南北詐團跨地域合作案例，肇因日前隸屬同心會的劉男和弘仁會陳男在中部某酒店飲酒作樂，雙方相談甚歡，發現都彼此做詐騙維生，雙方商議共組投資詐團坑殺民眾，席間有名酒店妹聽兩人言談才驚覺「原來搞詐騙這麼好賺、我幹嘛還傻傻陪酒賺辛苦錢」，也辭職加入兩人的詐團擔任車手、收水人員。

警方調查發現，他們刊登假冒過世的股市名人阿土伯刊登投資詐騙廣告，由話務手扮演網紅美女、股市老師邀約民眾下載APP投資股票，之後再以各種理由要民眾加碼投資，其中一名退休男子（72歲）因此被騙匯款300萬，警方統計他們從2023年11月到2024年6月間以此手法詐騙逾24人，最少得手2千萬新台幣，被騙的多是退休公務員、老師和銀髮族。

刑事局會同嘉義市第一分局、北市中正一分局、刑警大隊、高雄市刑大共組專案小組，並陸續報請嘉義、台南、新北地檢署指揮偵辦，陸續收網逮捕23名車手和6名水房人員，最後並在台北、嘉義市兩地逮捕涉案的劉姓、陳姓主嫌到案。

警方指出，該詐團手法日新月異，車手臨櫃提領大筆贓款，為規避銀行人員關懷詢問，特別由水房印製假冒高價的愛彼、百達翡麗及卡地亞等名表購買報價單，偽裝成富商購表需要提領高額現金，順利闖關，之後車手再把贓款轉匯第二層人頭帳戶，之後主嫌再透過第三方幣商購買虛擬貨幣洗錢，據信大部分的被害人贓款都被主嫌圈轉到境外的虛擬貨幣帳戶。

警方偵訊後依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪名將劉、陳等31人移送台南地檢署複訊，劉男坦承犯案裁定3萬元交保，陳男訊後請回，31名涉案共犯中有6名車手遭聲押。

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