獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「滿屋催款單沒附卷」警挨批蒐證不齊

▲汐止夫妻雙亡，長子前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、張君豪／新北報導

7月22日16時許，新北市汐止區社后所接獲轄區民眾報案，指稱一名葉男（73歲）並未上班且電話聯絡不上，警方獲報聯絡消防局救護人員和鎖匠，到葉男位於康寧街租屋處查看，經警消同意鎖匠開門後，當場發現葉男和妻子黃女（68歲）倒臥床上，死亡多時。雖然兩人並未留下遺書，但因黃女在2024年11月誤信臉書投資廣告詐騙、短短3月時間被騙光畢生儲蓄250萬元，檢警懷疑夫妻因此約定尋短。

汐止警方報請士林地檢署23日14時許在新北板橋殯儀館相驗、以釐清兩人尋短原因。士檢檢察官到場勘驗後，認為警方未提供黃女遭詐騙完整的受理案件卷證及兩人住屋處塞滿信箱的法院、民間公司催繳催收帳款文件，「這些可證實被害人遭詐騙後、經濟情況困難生活窘迫、需錢孔急的相關證據，你們都沒附上、不完整、那今天要怎麼報驗？」

雖然黃女遭騙光畢生存款，但因未留遺書，手機電腦數位簡訊也未見求助、交代後事訊息，加上葉家兩名兒子均在外工作，噩耗發生後向警方表示未曾聽聞父母親有輕生念頭，檢察官責成汐止警方詳細嚴密蒐集案發現場的相關催繳文件並整理附卷，比對死者生前受詐狀況及衍生的債務、貸款壓力是否構成兩人尋短原因。



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