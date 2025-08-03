K-Pop Masterz 台灣演唱會釀搶票潮　1男慘遭詐35萬

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局3日發文指出，近年來看演唱會已成為熱門的娛樂活動，2025年8月將於臺中舉辦的「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」拼盤演唱會，也因有知名韓團2NE1合體演出而造成搶票熱潮，但民眾透過網路購買演唱會門票可能遭遇詐騙危害。

警方近期發現，一張姓男子在社群網站看到販賣演唱會門票貼文，便私訊對方，表示欲購買演唱會門票，對方向張男提出要用購物網站進行交易，並傳送一個連結要求張男填寫資料，張男照做後對方卻聲稱交易失敗，要求張男進一步聯絡購物網站的LINE網路客服，客服人員表示沒完成實名認證，將請銀行人員協助，並要張男依指示用網銀操作才能完成認證，張男依指示操作後，發現帳戶匯出35萬餘元，方知遭到詐騙。

刑事局藉此案例提醒民眾，現在假網購詐騙高發，門票、3C產品、精品等商品都可能成為詐騙集團誘騙民眾的話術，詐團常以需要驗證等藉口，要求民眾操作ATM或網路銀行，請民眾注意購買演唱會門票時，應盡量使用官方購票管道，並避免於社群網站上與賣家私下聯繫，如於交易過程，出現聲稱須辦理實名認證，並提供號稱客服或銀行人員之聯繫方式，就是詐騙，應立即停止交易並即刻通報165反詐騙專線，避免遭到詐欺危害。

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