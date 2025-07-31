陳梅慧虛擬幣報告助攻！警破竹聯詐團　救回民眾1.5億血汗錢

▲國內金融犯罪首席調查師陳梅慧留下的金流報告，協助刑事局警方偵破竹聯幫詐騙集團。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局電信偵查大隊第二隊去年和國內金融犯罪首席調查師陳梅慧，聯手追查竹聯幫弘仁會在柬埔寨經營的詐騙園區，即使陳不幸車禍身亡，警方仍持續偵辦，經1年蒐證，今年2月至6月間發動3波搜索，逮捕包括企圖偷渡的32歲陳姓主嫌等4人，查出至少有220人受騙，損失金額超過1億5千萬元，調查後將全案移送法辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊指出，全案源於刑事局詐欺犯罪防制中心分析165反詐騙系統受理報案紀錄，經已故的前XREX鏈科公司金融犯罪調查師陳梅慧，及其男友謝姓偵查員提供的虛擬貨幣幣流分析報告向上追查。

▲刑事局電偵二隊破獲竹聯幫經營的詐團，查獲贓款1.5億元。（圖／警方提供，下同）

刑事局去年分析165反詐騙系統報案紀錄，發現弘仁會去年3月至7月間，招募台籍共犯前往柬埔寨木牌（Bavet）地區成立詐騙園區，在臉書向民眾謊稱有輕鬆賺錢工作機會，或有投資管道，待民眾上鉤後，再引導至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等多個假投資網站，誘騙購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），造成民眾鉅額損失。

電偵二隊蒐證完備後，今年2月27日發動搜索，逮捕陳姓帳房（已遭收押）、鍾姓工程師（10萬元交保），鍾男原是前國際IC設計大廠資深工程師，被挖角協助開發區塊鏈礦工費自動交易機器人。

警方的搜索行動驚動陳姓主嫌，陳嫌3月間企圖從屏東偷渡國外時被海巡署查獲，5月22日，再搜索逮捕負責詐款匯兌工作的陳姓男子，陳到案後被以10萬元交保。

警方除逮捕4人之外，還查扣房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆、奧迪汽車1部、名牌包1批、大麻3百餘克等贓證物，其中虛擬貨幣118萬顆，將透過刑事局科技中心聯繫泰達公司，返還被害人，全案依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送台中地檢署偵辦，陳姓主嫌羈押禁見。