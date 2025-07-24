獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話！晚年悲慘打工...才債務更生卻遇詐



▲汐止夫妻雙亡，長子前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪／新北報導



新北市汐止康寧街某社區公寓22日下午發生葉姓夫妻在屋內輕生雙亡，知情者透露，73歲葉男有優異藝術天分，曾自嘲是「繪畫逃兵」，但為維持家庭生活選擇外貿行業，但仍利用工作之餘磨鍊畫技、甚至在妻子黃女（68歲）鼓勵下、10多年前退休成為專業粉彩畫家，並到全台各地瀏覽取景、開設畫展講學，兩人互相扶持故事在藝界蔚為美談，卻因黃女身陷卡債破產更生、葉男無奈放下畫筆打工維持家計。

葉男當年曾受訪表示，年輕時立志成為專業畫家，卻因生計考量未考取美術系、大學畢業後從事貿易工作；他自嘲「繪畫是信仰、生活是責任」，而成為粉彩畫家也是場浪漫的錯誤。

原來葉男婚後利用工作之餘開啟油畫創作，卻因妻子黃女鼻過敏，只要聞到油畫顏料就會頻頻打噴嚏，為不影響妻子健康，葉男改用無味粉彩創作，葉男甚至為繪製一幅日出畫作，專程3點起床攀爬高山，連續兩周上山才完成自己滿意的作品。





▲7月22日汐止區康寧街葉姓夫妻陳屍在租屋處。（圖／記者張君豪翻攝）

葉男終因苦心創作在藝文界嶄露頭角、策展講學邀約不斷、兩人退休後相互扶持蔚為藝壇佳話。令人稱羨的夫妻生活卻在2014年變調，黃女捲入當年銀行現金卡之亂，前後積欠5家銀行134萬元卡債，逼迫黃女只能提出債務更生協商，兩夫妻退休後無奈復出，當保全、家事服務員打工還債維持家計。

正當兩夫妻逐漸清償債務，逐漸積累穩定收入存款後。黃女又在去年11月遭詐團邀約投資，一心想讓先生儘快過上好日子的她，在短短3個月內匯出、面交逾250萬元現金，直到今年1月她才驚覺遭詐騙，經報警後警方雖逮捕詐團1名取款的邱姓車手，但邱嫌到案後僅認收走78萬元現金，獲得1萬元酬勞，夫妻倆可能自忖求償無望，臨老屆退第二次面臨破產危機，可能因此而相約同赴黃泉。

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