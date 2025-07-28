疑遭設局欠賭債180萬！8黑衣人上銬押人　特警荷槍攻堅救人

▲中山警方會同北市特勤隊特警荷槍攻堅救出遭擄的翁男。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市44歲翁男疑因賭天九牌積欠180萬元，21日晚間在中山區雙城街賭場內，突遭8名黑衣人上銬押入賓士車帶走，大膽匪徒當街擄人後，開車到新北土城裕生路民宅內囚禁翁男。翁母發現兒子失聯後，22日凌晨1時向警方報案，中山警方立即調閱監視器鎖定目標，當日下午4時會同北市刑大特勤中隊發動攻堅，成功救出翁男，並逮捕29歲高姓男子等8人。

中山警方表示，擄人主嫌高男是竹聯幫明仁會土城分會成員，疑受人委託討債、犯案當天他帶領7名幫眾當晚持棍棒闖入賭場，聲稱翁男有債務糾紛，隨即強行將翁男押走，並要他用手機向親友籌款。

翁男被警方救出後向警方透露，懷疑自己遭設局，案發當晚他第一次進入賭場，然後同桌賭客相繼藉故離席，只剩他一人，隨後即遭黑衣人闖入擄走。雖未遭毆打，高男教唆手下拍攝翁遭上銬帶走的畫面，傳給家屬要償還賭債。

中山警方獲報後成立專案小組，22日下午鎖定土城裕生路據點展開攻堅，高男等人見特警荷槍實彈上門並未反抗乖乖趴下就逮，現場查扣棍棒與刀械，警方捕涉嫌擄人的8嫌。訊後依涉犯妨害自由、組織犯罪防制條例移等罪嫌送台北地檢署，高男及另名同案共犯經聲押獲准，4名少年則由法院裁定收容或責付。

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