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獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

▲▼汐止夫妻雙亡，長子前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲汐止夫妻雙亡，長子前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

新北市汐止區葉男、黃女夫妻22日被發現陳屍在租屋處，經汐止警方調查，發現黃女早在去年11月因誤信邱姓車手假冒「雪巴投資控股」邀約投資，首次面交78萬元現金，並陸續交付多達250萬元積蓄，直到她領光戶頭才驚覺被騙，黃女今年1月向轄區警方報案，但案發迄今警方只在新竹香山區逮捕涉案邱姓車手，黃女可能自忖追不回畢生積蓄，偕同丈夫尋短。據傳鑑識人員在夫妻陳屍的臥室床頭櫃發現一種處方箋開立的安眠藥，檢察官會同法醫採集2人血液樣本化驗，釐清是否有加工自殺問題。

▲7月22日汐止區康寧街一對夫妻陳屍家，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止老夫婦雙亡，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警在命案現場內發現一包安眠藥，懷疑兩人生前約定，才會備妥藥品減低痛苦，但也不排除夫妻兩人可能一人先下藥迷昏另一半後再輕生，確切情況須等法醫研究所檢驗報告出爐才能釐清。

另外，涉案邱姓車手只有從死者黃女手上拿走78萬元現金，警方也將搜捕涉嫌以雪巴投資控股名義、騙光黃女身家的同案其餘車手及詐團共犯，以慰死者在天之靈。

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