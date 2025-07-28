IPPBX轉接境外來電詐1.6億！刑事局淨話專案斷2536門號逮105人

▲通傳會主秘黃文哲（左三）在刑事局長周幼偉（左五）陪同下視察全台警方掃蕩詐團門號成果。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導



國家通訊傳播委員會（簡稱通傳會）與刑事局通令電信業者在境外電話加入警語後，詐團使用「網路電話交換機（IPPBX）」將境外電話轉入國內市話後再以未顯示來電撥出，民眾誤信來電者為政府機關或熟人，進而落入圈套。詐團常假冒檢警、銀行人員或親友，以「政府來電」、「金融異常」、「親友急事」等話術進行詐騙，嚴重威脅社會安全。

刑事局從今年7月9日發動為期2天的「淨話專案」，動員全台681名警力掃蕩，已查獲130處非法話務轉接據點、扣押電信設備211台，逮捕機房犯嫌105人，並成功通報斷話2536門市話門號。根據165反詐騙專線統計，近兩週「假冒公務員詐財」案件數由170件降至80件，減少53%，財損金額更由1億6千餘萬元驟降至3170萬元，減少81%，專案成效顯著。

刑事局長周幼偉與通傳會主秘黃文哲28日上午視察警方淨化專案成果：周幼偉表示：這類詐騙電話以假冒親人「猜猜我是誰」假檢警、假冒銀行醫院等機關，讓民眾在緊張與混淆中落入陷阱，不僅危害個人財產，更嚴重干擾社會秩序與通訊安全。

周幼偉表示：刑事局淨話專案鎖定「攔話務」、「斷設備」、「溯源頭」三大任務，由詐欺犯罪防制中心統籌，結合偵查第七、八、九、電信偵查大隊及全台17縣市警局聯手出擊，從根源斬斷詐團電信連接能力，抑制詐騙來電進入民眾生活。

周強調，警方將持續與國家通訊傳播委員會及電信業者合作，強化高風險話務偵測與涉案門號即時封鎖，並導入科技偵查工具，從話務端「斷源堵詐」，鞏固國內通訊安全，共同打造全民識詐、防詐的堅實防線。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕