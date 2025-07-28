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IPPBX轉接境外來電詐1.6億！刑事局淨話專案斷2536門號逮105人

▲通傳會主秘黃文哲在刑事局長周幼偉陪同下視察全台警方掃蕩詐團門號成果。（圖／記者張君豪攝）

▲通傳會主秘黃文哲（左三）在刑事局長周幼偉（左五）陪同下視察全台警方掃蕩詐團門號成果。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導

國家通訊傳播委員會（簡稱通傳會）與刑事局通令電信業者在境外電話加入警語後，詐團使用「網路電話交換機（IPPBX）」將境外電話轉入國內市話後再以未顯示來電撥出，民眾誤信來電者為政府機關或熟人，進而落入圈套。詐團常假冒檢警、銀行人員或親友，以「政府來電」、「金融異常」、「親友急事」等話術進行詐騙，嚴重威脅社會安全。

刑事局從今年7月9日發動為期2天的「淨話專案」，動員全台681名警力掃蕩，已查獲130處非法話務轉接據點、扣押電信設備211台，逮捕機房犯嫌105人，並成功通報斷話2536門市話門號。根據165反詐騙專線統計，近兩週「假冒公務員詐財」案件數由170件降至80件，減少53%，財損金額更由1億6千餘萬元驟降至3170萬元，減少81%，專案成效顯著。

▲通傳會主秘黃文哲在刑事局長周幼偉陪同下視察全台警方掃蕩詐團門號成果。（圖／記者張君豪攝）

刑事局長周幼偉與通傳會主秘黃文哲28日上午視察警方淨化專案成果：周幼偉表示：這類詐騙電話以假冒親人「猜猜我是誰」假檢警、假冒銀行醫院等機關，讓民眾在緊張與混淆中落入陷阱，不僅危害個人財產，更嚴重干擾社會秩序與通訊安全。

周幼偉表示：刑事局淨話專案鎖定「攔話務」、「斷設備」、「溯源頭」三大任務，由詐欺犯罪防制中心統籌，結合偵查第七、八、九、電信偵查大隊及全台17縣市警局聯手出擊，從根源斬斷詐團電信連接能力，抑制詐騙來電進入民眾生活。

周強調，警方將持續與國家通訊傳播委員會及電信業者合作，強化高風險話務偵測與涉案門號即時封鎖，並導入科技偵查工具，從話務端「斷源堵詐」，鞏固國內通訊安全，共同打造全民識詐、防詐的堅實防線。

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