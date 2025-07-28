曾詐貸銀行1.3億！詐欺祖師超愛賭敗光身家　臨老當詐團轉接手

▲通傳會主秘黃文哲在刑事局長周幼偉陪同下，視察全台警方掃蕩詐團門號成果。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局從7月9日至11日發動「淨話專案」，全台同步掃蕩詐欺話務轉接機房，其中電信偵查大隊第三隊搜索64處詐團假門號轉接據點，逮捕方姓主嫌（57歲）等56人，並查扣「網路電話交換機」IPPBX 73台、筆電2台與手機14部，成功斷話194線涉詐市話。據了解，方姓主嫌早在2004年即因偽造律師身分證，冒刻當時法務部長廖正豪印章製作假律師證書，成功詐取萬泰銀行1.3億元貸款，一戰成名，被詐團業界尊奉「詐欺祖師」。身家過億的方男卻因沉迷賭博敗光身家，臨老淪落當詐團的在台話務代理人，自己也幫詐團稱租8個市話門號，賺取每月4萬酬勞。

警方指出，詐騙集團利用IPPBX作為轉接工具，將境外網路電話轉換成國內市話，以「未顯示號碼」方式致電被害人，成功逃避現有國際來電語音警示，使民眾誤認為是國內機關或親友來電。統計顯示，此類話務模式在2025年上半年「假冒公務員」及「猜猜我是誰」詐騙案件中，占比高達25%，成為新興詐騙的主要手法。

▲方男導入市話轉接器，導致近半年境外詐團電話得順利撥入台灣造成逾億民眾財損。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，方嫌以每線每月新台幣5千元為報酬，招攬包含家庭主婦、大學生、甚至是不知情銀髮族，用「做網拍要轉接客服」、「博弈、投資公司客服」話術，讓這些人收取租金後申裝市話轉接，甚至製作教學影片，指導如何安裝機房設備，協助詐團得以快速撥打詐騙電話危害台灣民眾。

方嫌以此手法造成最少500民眾接到詐騙電話，警方7月間在高雄苓雅區逮捕方男，並陸續約談55名涉案人到案，訊後依詐欺罪嫌移送，經檢察官複訊後12人收押禁見。

警方執行淨化專案後，7月下旬起「假冒公務員詐財」案件數由170件降至80件，減少53%，財損金額更由1億6672萬元驟降至3170萬元，減少81%，顯示警方行動已有效干擾詐騙話電話傳播，大幅降低民眾受害風險。

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