大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香

▲象山鏡頭君暫停直播。（圖／翻攝自YouTube／象山看台北-4K即時影像）

記者周亭瑋／綜合報導

受到旺盛對流雲系影響，今（5）日午後，雙北地區烏雲密布，伴隨強烈雷陣雨。氣象署就發布大雷雨即時訊息，時間持續到下午3時；另外，YouTube頻道「象山看台北 - 4K即時影像」目前因該區電力問題，直播中斷，許多網友湧入留言，直呼「松山小巨蛋代表上香！」

稍早，YouTube頻道「象山看台北 - 4K即時影像」直播影像暫停，官方表示，「因山區地區目前發生強烈雷雨，導致部分區域電力受影響。已掌握相關情況，並將在雨勢趨緩後立即派員前往現場進行檢查與修復作業。」

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官方也強調，「我們將持續關注天候變化，並儘速恢復正常供電。造成不便，敬請見諒，感謝您的體諒與配合。」

對此，網友們紛紛留言道，「新北三重代表上香」、「​維修人員，請務必小心自身安全」、「屏東潮州代表上香」、「台北停電了喔」、「​​哇靠，第一次看不到畫面」、「​​文山打雷很久」、「​​暴雨當中，能見度低」、「台北萬華代表上香」、「​​美國白宮代表上香」。

另外，氣象署也針對基隆市、台北市、新北市，發布大雷雨即時訊息，持續至下午3時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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