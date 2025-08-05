直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

記者杜冠霖／台北報導

中央氣象署針對6縣市發布豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（5）日台北市、新北市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，而約中午過後，台北開始大雨，就連立法院國會辦公大樓青島一館都淹大水，位在一樓海軍上將藍委陳永康國會辦公室也汪洋一片，其他立委辦公室則因格局問題得以倖免於難。

氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署指出，今天環境漸轉南南西風，但水氣較多，中南部地區及澎、金、馬有不定時局部短暫陣雨或雷雨，澎湖有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、宜、花地區及台東部山區有局部短暫雷陣雨，尤其午後桃園以北地區及北部、東北部山區留意局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。

大雨也淹進立法院，位於青島東路上的國會辦公室大樓青島一館也傳出災情，不僅一樓中庭汪洋一片，水也一路淹進國民黨立委陳永康辦公室，其他同樣位於一樓的立委辦公室則因格局問題，並未傳出水患，但此間降雨量仍相當驚人。大雨過後，立院清潔人員也出動清理。

