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橫濱煙火低空爆炸！烈焰燒駁船「5人跳海逃生」　近距離驚悚畫面曝

▲▼日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本神奈川縣橫濱市昨（4）日晚間舉辦「港未來智慧節2025」活動，原本計畫從晚間7時30分起施放2萬多發煙火，預計長達25分鐘，豈料噴濺的火花卻點燃海上的駁船，導致火勢一觸即發，烈焰吞噬2艘駁船，負責施放煙火的5名工作人員跳海逃生，其中1人輕傷。直到數個小時後，仍可見煙火不斷噴濺。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本神奈川縣橫濱市橫濱港未來21地區於4日晚間5時起進行每年一度的「港未來智慧節2025」，該地區為充滿未來感的濱水區，擁有時髦精品店林立的橫濱地標大廈和廣場，旅客也可搭乘名為「宇宙時鐘21」的摩天輪，主辦單位於晚間7時30分開始進行煙火表演，預計施放2萬發煙火。

橫濱海上保安部指出，負責在海面上施放煙火的駁船一共有8艘，其中遭煙火引燃的駁船則為2艘。約莫至7時45分，疑似因煙火在低空處爆炸，進而引燃駁船上的其他煙火，導致駁船被煙火所引燃的火勢燒得通紅，不時傳來爆炸聲，現場民眾也緊急報警。

▲▼日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民眾目睹煙火噴濺到駁船，引發火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

其中一艘駁船，有5名負責施放煙火的工作人員，他們穿著救生衣，趕緊從船上縱身跳入海中，橫濱市消防局出動消防艇，即時成功救援5人，其中一人受到輕傷，緊急送醫治療，生命並無大礙。

晚間7時45分，主辦方透過廣播要求民眾緊急撤離，並宣布活動緊急暫停，「活動緊急停止。請儘快離開現場」，而伴隨著煙火的音樂聲也跟著停止。83歲的遊客橫田正大透露，現場的民眾聽到要求疏散的廣播後，井然有序、冷靜地排隊離開現場，「煙火以半圓形的狀態爆炸，我覺得很奇怪，還以為是什麼新玩意！」

主辦方向警方解釋，「駁船上的煙火突然變得無法控制」，目前警方與海上保安部正在調查詳細的起火原因。日媒在現場從高空拍攝，可以看到煙火在接近海面的低空處爆炸，且往橫向發射，火花噴濺至海面上，伴隨著爆炸聲，這導致海上保安廳與消防船隻難以靠近失火的駁船。

▲▼日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼就連海上保安部與消防廳的船隻都難以輕易靠近。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本神奈川縣橫濱市「港未來智慧節2025」煙火活動引發火災，煙火在低空處爆炸，火花引燃駁船上準備施放的煙火。（圖／達志影像／美聯社）

《朝日新聞》記者4日晚間10時15分前往位於橫濱市中區的杯麵博物館公園，可以見到北側的海面上，仍有橘紅色的火焰不斷在晃動，煙火斷斷續續朝海面噴濺，且滅火活動至晚間8時50分仍未停止，現場不斷傳來遭煙火點燃的爆炸聲。

報導指出，直到駁船失火以後，儘管許多警察和身著潛水裝備的消防員抵達現場，但駁船周遭卻未能見到靠近的消防船隻，也未見到消防船隻靠近灑水。

對此，東京消防廳前消防員坂口隆夫分析，「煙火施放後，煙火不僅未能抵達正常高度，甚至在低空爆炸，導致火花飛濺至駁船，並引燃接著準備施放升空的煙火，才會引發駁船著火。煙火爆炸後，擔憂火花會進一步噴濺到消防艇，才會使消防艇不敢貿然靠近，無法抵達至噴水範圍內。」

就連附近高層住宅的居民們，也從窗戶目睹煙火施放失敗的過程。一名54歲男性表示，他和親戚們一起看煙火，突然有人驚訝表示，「這好像是火災了吧」，一轉眼，果然目睹駁船遭到橘紅色的火焰吞噬。

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