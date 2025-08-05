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「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮去年發生一起移工宿舍縱火殺人案，菲籍移工「尼克」因不滿同鄉「葛雷恩」在臉書上向自己妻子爆料，指尼克在台交女友，竟預謀購買汽油、鐮刀等工具，趁深夜在宿舍縱火並持刀砍人，導致葛雷恩全身嚴重燒傷，送醫24天後不治，另有多名室友遭波及受傷，今由國民法官開庭審理，將於8月7日下午宣判。

▲和美移工宿舍發生火警砍人案件。（資料圖／民眾提供）

▲和美移工宿舍發生火警砍人案件。（資料圖／民眾提供）

依據起訴書內容指出，32歲的尼克與被害人葛雷恩、另兩名室友同為某紡織廠的菲籍移工，並住在公司提供的宿舍。尼克為了要挽回與其分居妻子的婚姻返回菲律賓時，懷疑葛雷恩向妻子透露他在台有女友，導致婚姻破裂，因而懷恨在心。

▲和美移工宿舍發生火警砍人案件。（資料圖／民眾提供）

▲和美移工宿舍發生火警。（資料圖／民眾提供）

2023年11月18日至22日期間，尼克先購買汽油、瓦斯噴燈及鐮刀等工具藏放於宿舍，並在11月23日凌晨0時6分趁葛雷恩與另一名室友熟睡時，潛入宿舍內潑灑汽油後點火。

更殘忍的是，尼克還從外拉住房門阻止兩人逃生，甚至在葛雷恩試圖衝出時，持鐮刀猛砍其頭頸，逼他退回火場，隨後又二次潑油助長火勢。葛雷恩雖最終逃出，但全身90%以上三度燒燙傷，合併頭部、胸背多處刀傷及骨折，經搶救仍於12月16日因器官衰竭死亡；室友則雙手、雙腳8%燒傷，幸運生還。

大火延燒後，尼克又闖入另一房內，對熟睡中的室友潑灑易燃液體，導致對方驚醒後極度恐懼。所幸消防隊及時趕到撲滅火勢，但宿舍牆面、冷氣及個人物品全被燒毀，損失慘重。尼克犯案後也因60%燒傷送醫，意識清醒後坦承罪行。檢方依殺人、殺人未遂、放火及恐嚇等罪嫌起訴，案件交由國民法官審理。

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