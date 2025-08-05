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香港暴雨！荃灣葵湧重災區　計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

▲香港暴雨荃灣和葵湧成淹水重災區。（圖／翻攝X）

▲香港暴雨荃灣和葵湧成淹水重災區。（圖／翻攝X，下同）

文／香港01

黑雨再度來襲，天文台在今（5）日上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至上午11時。其中，大埔、荃灣及北區的雨勢特別大，天文台指，過去兩三小時，該區部分地區的雨量超過150毫米（公釐，下同）。青山公路葵涌段及荃錦交匯處出現水浸，有小巴及的士死火，司機及乘客需要由消防協助解困。另外，青山公路—葵涌段一幅護土牆山泥傾瀉，泥沙樹木瀉入嘉翠園停車場。

▲香港暴雨荃灣和葵湧成淹水重災區。（圖／翻攝X）

上午6時18分，警方接獲一名的士（計程車，下同）司機報案，在青山公路葵涌段482號附近，因水浸熄火，與乘客被困車內，消防其後到場將人救出；2分鐘後，警方亦接獲一名綠Van（小巴士）司機報案，指在上址因水浸死火，無法離開，司機亦由消防安全救出。

▲香港暴雨荃灣和葵湧成淹水重災區。（圖／翻攝X）

從網上影片可見，一輛綠Van及的士在天橋附近被水圍困，無法離開，其中的士更被水半淹，險浸過車頭蓋。上午8時半，拖車到場將小巴拖走，的士則仍然被沙泥圍困，警員協助鏟走泥沙。

▲香港暴雨荃灣和葵湧成淹水重災區。（圖／翻攝X）

在石籬同樣出現水浸，網上影片顯示，馬路彷如河流，多輛車輛涉水而行，路中更噴出多個「小噴泉」。另外運輸署宣佈，因水浸，由荃錦交匯處通往象鼻山路（往城門隧道方向）的支路的全線。

在上午6時58分，青山公路葵涌段382號嘉翠園旁邊一處山坡出現山泥傾瀉，大量沙石從護士牆塌下，屋苑停車場的出入口亦有輕微水浸，滿佈黃泥水。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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