防止養老院滅頂悲劇　北京全市啓動一級防汛「民眾非必要不出門」

▲北京七月底發生暴雨，洪災已致44人罹難，密陽養老院佔31死。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

北京市7月23日至29日遭遇罕見特大暴雨，密雲、懷柔、平谷、延慶等山區突發山洪，造成44人遇難、9人失聯，約30萬人受災。尤其，密雲養老院未轉移重大疏失，讓許多北京民眾質疑與災情應對不足，北京市政府甚至近日罕見鞠躬公開道歉。北京氣象台今（4）日13時再升級紅色暴雨預警，全市立刻啟動一級防汛應急響應，防止傷情重演。

北京市氣象台今8月4日13時將暴雨預警提升至紅色，警告市區午後起至5日上午將再度遭遇強降雨，最強時段為當晚18時至凌晨5時。北京市防汛指揮部隨即啟動一級應急響應，集中部署疏散、市政調度與基礎設施保障。

北京市政府作出以下應急準備，請市民非必要不外出，確需出行人員關注出行提醒，遇有積水路段請勿涉水行車，不要在低窪路段和區域停放車輛。」請企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。停止有組織的文旅活動和文化藝術培訓、室內外體育賽事活動及體育運動類培訓活動，並做好人員的安全疏散工作。

學校停止全部線下教學活動和野外教學活動，培訓機構停止全部線下培訓活動，妥善安置、安全轉移相應滯留人員。在建工地停工，及時轉移、妥善安置相關工地人員。停止涉山涉水戶外旅遊，關閉所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業，遊客疏導勸返，並做好受威脅遊客疏散避險。

重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時將採取地鐵、公交停運措施。涉及山區地質災害沿線和途經洪水區域的火車將及時採取停運、折返或迂迴等措施。

請山區險村險戶、滯留遊客、城區危舊房屋、低窪院落等受威脅人員，要服從安排盡早轉移，避險轉移後未經允許不得返回，遇有緊急情況請及時撥打110或119。

▲北京密雲養老院因未轉移發生淹水滅頂悲劇。（圖／翻攝自微博）

回顧北京7月23日至29日剛經歷洪災之痛，出現暴雨極值：密雲平均降雨量達366.6毫米，平谷347.9毫米，懷柔則達230毫米，局部地區最高達573.5毫米，已超越多項歷史記錄。強降雨導致山洪暴發、道路毀損、村莊斷電、通訊中斷，形成重大災情。共計44人因災死亡，9人失聯，其中31人集中於位於密雲太師屯鎮的養老照料中心內不幸罹難。

北京市政府於7月31日舉行防汛救災新聞發佈會，在場官員罕見先向在場遇難者「集體」鞠躬默哀一分鐘。密雲區委書記余衛國哽咽表示，養老中心所在位置在鎮中心都是安全區域，因此沒有將其列入轉移範圍，坦承「預案是有漏洞。」

該養老中心多年未納入避險預案，一旦洪水突襲，救援路受阻、轉移安排不足，造成極大傷亡。余衛國也公開道歉，稱此「預案漏洞」並承認對極端天氣敏感性識別不夠，強調「人民至上、生命至」言不應徹底落實。北京副市長夏林茂坦承城市預警預案與韌性基礎設施仍存在短板，將進行全面問責與制度補強。

▼ 北京市政府7月31日舉行防汛救災新聞發佈會，官員先鞠躬道歉 。（圖／翻攝 中新網）

自北京市政府公開道歉以來，正式承諾強化防汛安排，並針對養老中心類脆弱機構「優先」納入應急計劃。預警系統也正在升級中，包括未來擬提升氣象預報準確率、增設山洪監測點、強化社區防災能力等長效舉措。