閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

▲二林鎮二溪路超車不慎自撞石墩1死1重傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮發生驚悚死亡車禍！昨(3日)下午一場大雷雨，一輛黑色轎車疑似為閃避公車，在二溪路失控撞上路邊石墩，撞擊力道之大導致整輛車幾乎解體，駕駛傷重送醫急救不治，副駕友人則顱內出血送醫。警方初步研判，駕駛可能因「連續超車不當」釀禍，詳細原因仍待調查。

警方初步調查，事故發生在下午約3點左右，當時正下著傾盆大雨，年約30歲蕭姓男子駕駛黑色轎車載著梁姓男子，行經二溪路一段北往南方向時，疑似在超越前方公車後失控，整輛車打滑衝向路旁，猛烈撞擊石墩。

▲二林鎮二溪路超車不慎自撞石墩1死1重傷。（圖／民眾提供）

黑色轎車當場支離破碎，車頭、車身嚴重變形，輪胎也掉落，只剩車殼勉強能辨識，警消獲報趕到現場時，發現蕭男被噴飛在路上，頭部重創、下肢多處變形、當場失去呼吸心跳；車體鐵片差點插進梁男腦部，左手及頭擦傷，兩人被緊急送往二林基督教醫院急救，但蕭男仍在下午3點04分宣告不治，所幸經醫院救治後，梁男意識清醒。

警方調查發現，對向車輛行車紀錄器拍下事故過程，駕駛無酒氣、初步研判疑連續超車不當釀禍，詳細肇因尚待釐清。

▲二林鎮二溪路超車不慎自撞石墩1死1重傷。（圖／民眾提供）

