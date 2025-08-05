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深圳發布全市暴雨紅色預警　上班族嘆：被「連環雷」炸到失眠

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳連日受受強季風影響，降雨加強，氣象部門5日發布全市暴雨紅色預警，這是深圳繼2018年颱風「山竹」後，首個全市暴雨紅色預警。當地居民表示，凌晨受到暴雨及連續閃電影響，根本睡不著一路失眠到白天，「被雷劈醒了！」

▲深圳凌晨出現連續打雷。（圖／翻攝自微博）

▲深圳凌晨出現連續打雷。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，當地居民凌晨遭遇密集雷暴，閃電頻率高達每分鐘數次，持續超2小時，天空被高頻閃爍的閃電瞬間照亮如白晝，早上7點30分，強降雨暫歇，深圳市暴雨紅色預警降級為黃色。氣象部門預計，5日上午全市強降雨將持續。

▲深圳暴雨紅色預警。（圖／翻攝自微博）

▲深圳暴雨紅色預警。（圖／翻攝自微博）

氣象部門指出，降雨主要出現在寶安、光明、龍華、大鵬等區域，全市平均雨量121.3毫米，龍崗崗頭站累計雨量達220毫米，大鵬農科院站最大268.5毫米，深汕鯪辦公室6小時雨量268.2毫米（特大暴雨級）。

市三防指揮部於4時15分啟動防汛三級緊急應變，開放室內緊急避難場所，中小學停課、彈性停班。龍華、南山多地積水超30公分，部分店家淹水；觀瀾區域貨車車廂遭水浸。

▲▼深圳洪水災情。（圖／翻攝自微博）

▲▼深圳洪水災情。（圖／翻攝自微博）

▲▼深圳暴雨紅色預警。（圖／翻攝自微博）

不少上班族哀嚎，「凌晨被連環雷炸到失眠」、「關鍵是睡不好，還要頂著大雨來公司上班」、「再大的雷聲也阻止不了，打工人上班前進的步伐」、「被雷聲驚醒，好不容易睡著，鬧鐘又響了……上班好睏」、「三點被雷雨吵醒一直到七點睡不著，看到紅暴警告安心的睡了，睡了不到半小時，被通知紅暴取消要上班了，苦命的深圳牛馬」、「3點多醒，6點多才睡著，7點多起床上班」、「失眠之後還要降級起床上班，到崗之後又升級了，這波操作無語」。

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