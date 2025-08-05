1天被騙光120萬！　賣家曝詐團手法：那個「等」永遠沒結果

記者黃翊婷／綜合報導

一天就被騙走120萬元！受害者小清（化名）提到，上個月看到有人在網路社團發文表明想買日本某遊樂園的門票，他剛好有2張門票想要脫手，沒想到竟遇上詐騙，對方用操作錯誤、帳戶被凍結等話術誘導，讓他陸續匯出23筆款項，損失高達120萬元。

▲小清遇到假買家詐騙，一天之內就被騙光120萬元。（示意圖／記者許宥孺攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，小清表示，7月11日他在臉書社團看到一名女網友說想買沖繩某遊樂園的門票，價值大約1750元左右，他手上剛好有2張門票想要脫手，便主動加對方好友，聯繫交易事項。

女網友很快就回覆小清，並提議透過第三方交易平台進行交易。小清提到，因為該平台看起來很正式，他逐漸放下戒心，開始按照女網友的說法在該平台建立資料，沒想到就在這個時候，女網友突然聲稱已經完成匯款，卻因為操作錯誤導致帳戶被凍結，要求他聯繫平台客服。

小清說，一開始他還半信半疑，但加了女網友提供的「客服」好友之後，對方說要聯繫金管會的線上專員，專員說為了釐清問題，需要查核他名下的銀行帳戶，「查核方式是什麼呢？就是要我一筆一筆轉帳到他指定的帳戶，說系統核對後就會全數退還。」當時他受到話術引導，陸續匯出23筆款項給對方，共計120萬元，等到發現異狀時，錢已經追不回來了，「對方一直跟我說『等系統重整完就會退』，但那個『等』永遠沒有結果。」

警方表示，這類型的詐騙中，假買家通常會要求使用第三方交易平台，接著謊稱帳號有問題，再轉介給假客服、假金管會專員，等到他們成功收到款項，便立刻失聯。

警方提醒，民眾若遇到第三方交易平台的網路交易問題，不要輕易點擊陌生人提供的連結，請自行向官方客服窗口聯繫，以免受騙；此外，民眾進行網路交易時，如果對方要求「查核帳戶、驗證金流」，一律都是詐騙，民眾有疑慮的話，可以撥打165詢問。