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收到「普發1萬元簡訊」　一填信用卡號慘了！

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲已經有民眾收到詐騙簡訊。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「普發現金『尚未發放』，慎防詐騙訊息！」明明1萬元還沒發，結果詐騙先來了。台灣事實查核中心提醒民眾，「網傳連結為詐騙網站，目前尚未正式公布普發現金領取管道」，在點進連結之前，務必先確認結尾是否正確，以免掉入陷阱。

近日社群平台廣傳一個網址，是以「中央存款保險公司」的名義，宣稱可以申請全民普發現金1萬元。該頁面會要求民眾輸入信用卡號、姓名、有效期限和安全碼等資訊，但實際上，該連結是詐騙網站，目前還沒有正式公布普發現金的領取管道。

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事實查核中心指出，傳言網址為「https://xxxx-gov.com/tw」，但中央存保公司官網網址應該是「https://www.cdic.gov.tw/」。政府機關網站的正確網址應以「.gov.tw」結尾，但假冒網站卻常以「-gov.tw」、「/gov/tw」等形式出現，或拼湊引人混淆的網址，如「abcgov.tw」。因此民眾看到陌生網址時，務必先辨認，確認是否為真的網站，以避免掉入陷阱。

針對此詐騙，中央存款保險公司也有發布澄清新聞稿，提到該網址是詐騙集團假冒存保公司名義，所製作的釣魚網站，要誘騙民眾輸入個資。存保公司強調，官方不會用網頁、簡訊或電話等方式來要求民眾提供個資，請民眾勿填寫、轉傳。

粉專「165全民防騙」也發文提醒，最近已有人收到「領1萬元」的簡訊、連結，若真的點入，就會看見仿真的官網，但「這不是發1萬，是讓你帳戶清空一波！」目前政府還沒公告普發方式，更沒有開放任何登記網頁，所以看到連結不要點、個資不要填，若有人要求匯款，請撥打165查證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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