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美造船廠設備「停留在戰後」！南韓投資1500億美元　急派技術人員

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

為了能與美國川普政府針對關稅達成協議，南韓承諾投入高達1500億美元，協助推動名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）的投資計畫，協助美方振興老化的造船產業，並輸出南韓技術與生產力。不過，報導揭露，美國造船廠當地的焊接技術與設備仍停留在1970、80年代，能否成功實現技術轉移，備受關注。

根據韓媒《中央日報》，南韓造船業界透露，HD韓國造船海洋、韓華海洋、三星重工與韓國造船海洋裝備協會已共同成立專責小組，並推動MASGA專案，希望共同開拓美國市場，進一步深化韓美安保與經濟聯盟。

然而，外界擔憂此計畫恐成為南韓企業的「投資陷阱」，因為美國造船業自從二戰後便日益衰退，早已無法自給自足訓練所需的大量熟練人力。為填補人才缺口，韓華集團去年收購費城造船廠，已先行派遣50名韓國技術人員赴美，協助培訓當地員工，並計畫在2030年前將人力規模擴編至3000人。

HD現代則與首爾大學、密西根大學合作籌組教育項目，計畫先在南韓進行技術訓練後派遣至美國。某造船企業高層直言，美方造船廠至今仍使用韓國1970、80年代淘汰的焊接設備，顯示基礎設施更新與人才培訓將是當前兩大挑戰。

即便投入人力資源，從訓練到真正具備建造高附加價值船隻的能力，仍需相當時間。部分業界人士建議，應考慮將南韓建造的船體區塊運往美國組裝，實現分工合作，減輕美方負擔。不過，要降低美國造船廠的進入門檻，必須仰賴雙方政府的政策協調與法規鬆綁。

其中，被視為障礙的包括禁止非美國船隻在美國港口運營的《瓊斯法案》（Jones Act），以及限制軍艦僅能在美國境內建造的「V-T修正案」。有鑑於中國擴張海軍實力，美國國會今年2月已提出《確保海軍備戰法案》，盼放寬限制，允許同盟國協力建造軍艦。

此外，南韓國會也展開呼應行動。共同民主黨籍國會議員李彦周7月31日提出《韓美造船產業合作促進與支援法案》，主張設立可興建美軍艦艇的「防衛產業基地特區」，推動國內業者爭取軍工訂單。

南韓業界期盼，若能克服制度障礙與技術落差，不僅有助大型造船企業拓展海外市場，也能帶動國內中小企業進軍國際。仁荷大學教授李章鉉（音譯）指出，若強化大企業與中小企業的聯合輸出，將成為推動南韓造船業邁向新成長曲線的重要契機。

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