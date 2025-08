紐時：台積電投資不及日韓　川普恐對台灣晶片加徵關稅

▲台積電(TSMC)雖已承諾擴大美國亞利桑那州的投資規模至1000億美元,但與鄰近國家相比仍相形見絀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)宣布對台灣出口商品課徵20%關稅,而此舉正值台美關係陷入緊張之際。外媒分析指出,儘管台積電雖已承諾擴大在美投資,但與鄰近國家相比仍相形見絀,因此台灣最主要出口項目「半導體」,也可能成為下一波制裁對象;行政院也證實,雙方目前仍就晶片關稅問題持續協商。

根據《紐約時報》報導,總統賴清德幾天前才在美方要求下,取消原訂過境紐約與達拉斯的行程。外界普遍認為,台灣藉由「過境外交」展現與美方非官方的關係,但也往往引來中國抗議。如今雙邊摩擦升溫,川普選在此時宣布關稅措施,格外敏感。

台灣官員坦言,歷經數週在華府磋商,仍未能促成如日本、南韓那樣的貿易協議。行政院發布聲明指出,「雙方都表達了持續談判的承諾」,但也證實,針對台灣最主要出口品——半導體,美方正考慮加徵額外關稅。

目前,台灣出口美國的半導體產品,多以伺服器等電子產品的零組件形式進口,供應鏈高度複雜,使得課徵關稅的技術門檻相對較高。不過,行政院強調,未來若針對晶片實施新關稅,將爭取台灣獲得優惠待遇。

外界分析指出,台灣尚未如日本與南韓般承諾「大手筆投資」,可能是美方遲遲未達成協議的原因之一。台積電(TSMC)雖已承諾擴大美國亞利桑那州的投資規模至1000億美元,但與鄰近國家相比仍相形見絀。

有分析指出,這可能就是雙方談判僵持不下的原因之一。亞太商工總會(Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry)總幹事邱達生坦言,「我們不像日本或南韓那樣承諾大量投資。」

川普先前曾指控,台灣壟斷全球半導體產業太過不公平,並批評仰賴美國安全保障的台灣,在自身安全上的投入太少。

前行政院副院長、經濟學者施俊吉直言,川普的談判方式「完全不讓步,美國什麼都沒給」。他認為,美方將談判當作單方面施壓的工具,而非雙向互惠的協商過程。

根據政府資料,美國自去年底以來已超越中國,成為台灣出口最大買家。賴清德也於記者會上表示,「美國對台灣經貿發展具有關鍵性的重要地位。」不過,在川普政府對晶片業的強硬態度下,台美經貿關係未來走向仍充滿變數。