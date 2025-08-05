紐時：台積電投資不及日韓　川普恐對台灣晶片加徵關稅

▲台積電（TSMC）雖已承諾擴大美國亞利桑那州的投資規模至1000億美元，但與鄰近國家相比仍相形見絀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對台灣出口商品課徵20%關稅，而此舉正值台美關係陷入緊張之際。外媒分析指出，儘管台積電雖已承諾擴大在美投資，但與鄰近國家相比仍相形見絀，因此台灣最主要出口項目「半導體」，也可能成為下一波制裁對象；行政院也證實，雙方目前仍就晶片關稅問題持續協商。

根據《紐約時報》報導，總統賴清德幾天前才在美方要求下，取消原訂過境紐約與達拉斯的行程。外界普遍認為，台灣藉由「過境外交」展現與美方非官方的關係，但也往往引來中國抗議。如今雙邊摩擦升溫，川普選在此時宣布關稅措施，格外敏感。

台灣官員坦言，歷經數週在華府磋商，仍未能促成如日本、南韓那樣的貿易協議。行政院發布聲明指出，「雙方都表達了持續談判的承諾」，但也證實，針對台灣最主要出口品——半導體，美方正考慮加徵額外關稅。

目前，台灣出口美國的半導體產品，多以伺服器等電子產品的零組件形式進口，供應鏈高度複雜，使得課徵關稅的技術門檻相對較高。不過，行政院強調，未來若針對晶片實施新關稅，將爭取台灣獲得優惠待遇。

外界分析指出，台灣尚未如日本與南韓般承諾「大手筆投資」，可能是美方遲遲未達成協議的原因之一。台積電（TSMC）雖已承諾擴大美國亞利桑那州的投資規模至1000億美元，但與鄰近國家相比仍相形見絀。

有分析指出，這可能就是雙方談判僵持不下的原因之一。亞太商工總會（Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry）總幹事邱達生坦言，「我們不像日本或南韓那樣承諾大量投資。」

川普先前曾指控，台灣壟斷全球半導體產業太過不公平，並批評仰賴美國安全保障的台灣，在自身安全上的投入太少。

前行政院副院長、經濟學者施俊吉直言，川普的談判方式「完全不讓步，美國什麼都沒給」。他認為，美方將談判當作單方面施壓的工具，而非雙向互惠的協商過程。

根據政府資料，美國自去年底以來已超越中國，成為台灣出口最大買家。賴清德也於記者會上表示，「美國對台灣經貿發展具有關鍵性的重要地位。」不過，在川普政府對晶片業的強硬態度下，台美經貿關係未來走向仍充滿變數。