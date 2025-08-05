「1水果」是護心霸主！他吃3個月大降膽固醇　醫讚：效果顯著

▲酪梨能降低有害心血管健康的膽固醇及三酸甘油酯。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

現代人血脂過高成為常見問題，針對此情況，醫師劉博仁在健康節目中指出，「酪梨」可說是降膽固醇的天然利器，富含單元不飽和脂肪酸及多種營養素，對改善血脂與心血管健康具有顯著效果。他表示，曾有2名高血脂患者，因每天吃酪梨，3個月後，低密度膽固醇（即壞的膽固醇）大降、高密度膽固醇（即好的膽固醇）大增，且三酸甘油酯也從200多降至130，酪梨堪稱「降膽固醇的水果霸主。」

劉博仁指出，酪梨雖屬高油脂水果，但其油脂屬於對健康有益的單元不飽和脂肪酸，有助於降低壞的膽固醇（低密度脂蛋白，LDL），還能降低三酸甘油酯，同時提升好的膽固醇（高密度脂蛋白，HDL）。此外，酪梨還富含維生素A、C、E，鈣、鎂、鉀及菸鹼素（維生素B3），對神經系統健康也有幫助。

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劉博仁分享兩個臨床案例，顯示酪梨對血脂控制效果顯著。一名長期愛吃加工食品的男性患者，經建議後每日食用半顆酪梨並戒除加工食品，3個月後，低密度膽固醇從150毫克／分升降至121，高密度膽固醇則從40升至60。另一名患者則在每日食用1/3顆酪梨後，三酸甘油酯從200多毫克／分升降至130。

劉博仁提醒，正確選擇水果對健康至關重要，特別是糖尿病或慢性腎病患者，更應避開高升糖指數（GI）的水果如荔枝、龍眼、釋迦等。而酪梨因其低GI值與高營養密度，是兼顧美味與健康的理想選擇。

劉博仁建議，想改善血脂或保護心血管健康的民眾，可考慮將酪梨納入日常飲食，但仍應注意總熱量攝取，並搭配健康生活習慣，才能達到理想的保健效果。

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