林佳緯致命失誤遭酸「大球接多小球不會接」！啦啦隊女友反擊了

▲賴可跟林佳緯交往。（圖／CTWANT）

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中華職棒統一獅3日對戰富邦悍將，中外野手林佳緯在8局下發生接球失誤，富邦直接追回2分逆轉勝，不少球迷開酸林佳緯害統一輸球，其中一人更說，「大球接多了，小球不會接。」這讓啦啦隊女友賴可不滿，在底下回：「?」

據悉，因為林佳緯的致命失誤，讓統一獅錯失4連勝，也讓出全年度戰績的龍頭寶座。不少球迷到官方粉專留言開罵，「棒球果然是團隊的運動，一個林佳緯低級失誤就輸了整場比賽」、「這不是一個失誤，這是一個態度」、「穩贏的比賽就因為漏接沒了，全隊努力要拿下的勝利，就因為這一球失敗了」。

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▲林佳緯出現接球失誤，讓富邦悍將逆轉。（圖／翻攝YT頻道CPBL中華職棒）

其中一人留言「賴可寶貝，大球接多了，小球不會接。」賴可也回了一個問號，對方也馬上刪留言，把帳號設定為私人。賴可發文問脆友，「有人截到圖嗎？」她說，「如果不知道言論自由該怎麼用的，我這邊都可以幫忙宣傳。」

今年6月，本刊拍到賴可和林佳緯約會8小時，2人互動親密，事後雙方也大方認愛，而在中職明星賽，2人也在場邊放閃，等林佳緯上場打擊時，賴可拿麥克風大喊，「我的寶貝。」讓在場4萬名球迷都被閃瞎。

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