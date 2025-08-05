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在CONVERSE「官網」買鞋竟收到假貨！她怒衝門市才知「傻眼真相」

。（圖／翻攝仿冒網站：https://www.converse-tw.com）

▲民眾在CONVERSE官網上買到盜版鞋子。經與店員求證，該品牌在台灣並沒有官網。（圖／翻攝仿冒網站：https://www.converse-tw.com）

圖文／CTWANT

網路時代，不少人喜歡透過網路下訂購買商品，不過網路世界真假難辨，一不小心就會誤入陷阱。近日就有民眾在網上分享，表示自己看上一雙美國經典運動鞋品牌「CONVERSE」的一款鞋款，上「官網」下訂後收到的卻是盜版的劣質假貨，讓她氣得直衝CONVERSE門市質問店員。沒想到從店員口中得知，「CONVERSE沒有台灣官網」，才讓她後知後覺的發現，原來她見到的整個網站，全部都是仿冒廠商製作的「假官網」。

一名女網友在Threads上分享，表示她日前在「CONVERSE蝦皮旗艦店」上看到一雙喜歡的鞋款，要下訂時卻發現沒有自己的尺碼，於是轉念一想，嘗試透過網路搜尋，找到CONVERSE的「台灣官網」尋找自己的尺碼，又因為該網站的商品標價與蝦皮旗艦店相同，於是不疑有他的下單。

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近日就有民眾在網上分享，自己看上一雙「CONVERSE」的運動鞋，上「官網」下訂後收到的卻是盜版的劣質假貨，氣得直衝CONVERSE門市質問店員，才得知整個網站都是假貨！（圖／翻攝仿冒網站：https://www.converse-tw.com）

▲原PO在收到貨後發現顏色與圖片上色差嚴重。（圖／翻攝仿冒網站：https://www.converse-tw.com）

然而，這名消費民眾在收到實物後，卻發現顏色偏差嚴重，明顯是仿冒的劣質假貨，氣得立刻找上CONVERSE門市，要找店員分說明白。誰知店員竟告訴她一個令她震驚不已的真相：「CONVERSE在台灣沒有官網！」店員還向她說明，想買CONVERSE的鞋，只能在實體店面或是蝦皮旗艦店上購買。

這名網友這才後知後覺的明白，自己找到的網站，根本是不肖仿冒業者製作的、以假亂真的冒牌網站，讓她在發文提醒網友時氣到發抖，直言：「我買過這麼多雙CONVERSE，真的沒想過有一天會買到假的，大崩潰！竟然幹了一件這麼這麼愚蠢的事，以後還是去門市買東西好了！」

文章曝光後迅速引起網友熱議，由於這個仿冒品網站高居Google搜尋「CONVERSE 官網」的搜尋結果最上方，位置甚至蓋過正版的CONVERSE國際官網，因此引起許多網友驚呼：「根本看不出來是詐騙耶！」「之前要找鞋子，真的有點進去那個網站看！還好只是看看」、「天啊光明正大騙耶！沒人檢舉嗎？他們公司也不管嗎？」

該仿冒品網站高居Google搜尋「CONVERSE 官網」搜尋結果最上方，位置甚至蓋過正版的CONVERSE國際官網。（圖／翻攝Google）

▲該仿冒品網站高居Google搜尋「CONVERSE 官網」搜尋結果最上方，位置甚至蓋過正版的CONVERSE國際官網。（圖／翻攝Google）

還有網友指出：「剛剛查到，這個網站的實際資訊。已經存在10年以上，前身是中國網站，目前偽裝成Converse」、「還是推薦大家安裝防毒軟體..尤其家中長輩我都幫他們裝。 這個網站點進去直接被趨勢擋下來。」「買鞋之前可以看一下行情，光是Dior聯名鞋1800就不可能是正版。」

還有內行人透露，CONVERSE的真正台灣官網其實直到去年左右都還在營運，但是網站沒有購物功能，只是單純的商品型錄，且資訊更新還非常緩慢，因此連品牌愛好者都不覺得有什麼參考價值，後來就被關閉了。

此外，台灣運動用品通路商「摩曼頓」（Momentum）今年6月也曾發布通知，提醒消費者：「近期有不肖人士假冒CONVERSE名義，以詐騙帳號創立假粉絲團或網站，企圖欺騙消費者購買來路不明的仿冒商品，本公司特此嚴正聲明，請消費者切勿上當受騙。提醒大家網路詐騙陷阱多，詐騙集團會不斷更換假帳號，請確實查明清楚，以免購買到偽劣仿冒品，更須警覺提防個人資料被不當蒐集與盜用，成為詐騙集團的受害者。」

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