外食外送增多「釀7成食物中毒」　缺工、訓練不足漸失控

▲外食族愈來愈多，餐廳的衛生環境、人員訓練便更顯重要，若是其中一個環節出錯就可能發生食物中毒。（圖／侯世駿攝）

圖文／CTWANT

食藥署統計，2024年食物中毒通報達1750件、近1萬人受害，皆創下歷年來新高，其中7成案件發生在供膳營業場所。專家告訴CTWANT，社會型態改變讓外食、外送成為現代人普遍的生活日常，但餐飲缺工嚴重導致業者難以維持衛生防線，人員教育訓練不足也會使SOP無用武之地，因而導致食物中毒頻傳。

7/29知名冰淇淋品牌的店員將漂白水誤當開水提供給顧客，導致顧客飲用後出現喉嚨刺痛、呼吸困難等中毒症狀，離譜的失誤可能源自於人員教育訓練不足。「缺工是關鍵！」在新北市經營小型連鎖餐廳的林老闆說，現在能找到人就已經不容易，而且通常一上班就必須立刻趕著服務客人，根本沒時間好好訓練。

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根據主計總處2023年12月公布的資料，旅宿餐飲職缺率4.3%，創近25年同月新高，2024年12月職缺率雖然回升為3.7%，但餐飲業仍是勞動部點名最缺人的行業，根據人力銀行職缺數字估計，餐飲業至少缺10萬人以上。

林老闆表示，沒有足夠的人力，有些店家的員工就算身體不適也必須硬撐；不少員工內、外場都要通包，還要趁空做清潔工作，身兼數職的後果就是容易造成交叉感染，而且因為忙碌、時間有限，就難以落實手部、刀具、砧板等清潔工作。

「某次我去一間鐵板燒餐廳，它的白飯需要自己裝盛，當我打開飯鍋時竟然聞到淡淡酸臭的味道，雖然白飯外觀正常，但用飯持稍微翻攪居然會『牽絲』，相當嚇人。」營養師程涵宇說，她當時觀察廚師的雙手，發現不僅戴戒指、還做了貼鑽美甲。

程涵宇說，外食族若想預防食物中毒，建議多觀察餐廳環境衛生，例如生熟食是否分開、食物半成品或成品是否有包裝或加蓋；餐廳員工的穿著是否整齊衛生、是否常洗手、雙手是否有佩戴飾品等。

▲消費者選擇用餐地點時，建議多觀察餐廳環境是否衛生，從業人員是否穿戴整齊，就能趨吉避凶。（圖／侯世駿攝）

中興大學食品安全研究所助理教授林信堂則表示，餐飲業缺工雖不是食物中毒的唯一因素，然而，餐飲業的營運現場若是長期缺工，卻有可能因缺工導致平常之食品安全措施未落實，使得發生食品中毒之機會及風險提高。

「台灣較具規模的餐飲業者，在缺工尚未得到緩解的狀況下，也可以思考簡化生產流程，並逐步導入自動化作業之可能性。」林信堂說，例如導入中央廚房生產，將前端複雜的生產流程工廠化，亦可降低現場人員的工作負擔。畢竟缺工是既成事實，且恐怕會繼續惡化，只能想方設法將人力最大化。

就算在家吃飯也要當心食物中毒，程涵宇建議「三要」，分別是要洗手、要新鮮、要生熟食分開。「準備食物之前、期間和之後都要洗手，若有傷口一定要包紮；生熟食器具像是砧板、鍋、碗等應分開，避免交叉污染。尤其許多主婦不捨得換砧板，記得若有發霉或破損就要更換。」

另外溫度十分重要，一定要徹底加熱食物，同時注意保存溫度。「食物要保存在攝氏7°C以下，烹煮過或易腐敗食品更要低於5°C，才不會滋生細菌。」程涵宇說，台灣潮濕炎熱，基本上吃完飯後就可立即將剩飯、剩湯放進冰箱，不需等待冷卻。如果是比較容易腐敗的食物也記得室溫不要放超過2小時，如果在大熱天，例如高溫32°C左右，1小時內就要趕緊冷藏。

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