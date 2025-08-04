　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑衣人攻醫院、阿嬤遭壓牆受傷　左營1個月爆2起嚴重暴力案

▲白衣男子將阿嬤頂住，控制在牆壁 。（圖／民眾提供）

▲上個月2日，左營發生大批黑衣人包圍80歲阿嬤住家，造成她受傷害怕 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

博田國際醫院中控室與資訊室3日凌晨遭多名黑衣人闖入，宛如黑幫奪館，警方卻第一時間以「民事糾紛」草草帶過，引發社會譁然。其實早在7月2日，同轄區內一名80歲阿嬤也遭多名年輕人推擠、壓制在牆上導致受傷，警方初期同樣稱「未發現對方有動手」，直到民眾提供監視器畫面，才被迫改口偵辦。

阿嬤遭暴力對待事件發生於7月2日下午1時許，據鄰居指出，當時多名年輕人突然聚集在阿嬤家門口，不僅將她推擠進家中、用身體力量頂住鐵門，導致她的手被夾傷，還強行將她頂在牆上控制行動，動作相當粗暴，造成阿媽眼角受傷，鄰居目睹整段過程感到氣憤與不捨，監視器畫面也完整拍下阿嬤遭推擠與受傷的過程。

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

▲《東森新媒體ETtoday》獨家揭露阿嬤傷勢，社會輿論譁然 。（圖／投訴人提供）

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

警方最初聲稱「未見對方動手」，直到阿嬤女兒在當日下午5時主動帶監視器影像到派出所，員警檢視後才發現確有拉扯情形，才協助驗傷並受理報案。經初步了解，阿嬤眼角瘀血、左手有約15x5公分大片瘀青、右手與雙腳皆有流血與擦傷，身心受創嚴重。這起案件被揭露之後，分局還透過特定「粉專」要洗地，沒想到過程中「不慎」洩露阿嬤個資，造成阿嬤的住家曝光，更讓阿嬤擔心害怕，為此還有一名人員被懲處調職。

8月3日凌晨3時40分，左營博田國際醫院發生重大滋擾事件，多名黑衣人疑似佯裝保全混入醫院，趁保全外出查看假拋錨車輛時，集體攻入中控與資訊室，造成2名保全受傷，數項設備毀損，2台筆電不翼而飛，現場宛如黑幫奪館。警方到場後雖將人驅離，卻以「產權爭議」輕描淡寫處理，引發院方與社會譁然。

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一個月發生第二起重大暴力事件，連醫院都被黑衣人攻陷，局長林炎田跳出來止血 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到晚間市警局長林炎田親赴現場視察後，才緊急宣布全案將由刑警大隊與左營分局成立專案小組偵辦，報請橋頭地檢署指揮，並以組織犯罪方向偵辦。市警局表示，已查獲陳姓首謀等16名「假保全」到案，首謀與情節重大者將聲押偵辦。

衛生局也對博田案嚴正發聲，表示此行為已明顯違反《醫療法》第24條，屬醫療暴力行為，將依第106條處以3萬至5萬元罰鍰，並移送司法機關。局方強調「醫療暴力零容忍」，警方應負起即時制止與查辦責任，不容放任黑衣人恣意闖入合法醫療機構。

左營分局接連處置失當行為，而且兩起案件都發生在同一個派出所轄區，而且博田醫院被黑衣人闖入，如此重大案件照理說派出所長應該第一時間趕回處理，不過她卻到下午、媒體揭露後才返所，連自己人也看不下去痛批：「黑衣人闖醫院說民事，阿嬤被壓牆說沒看到，難道警察只看人數多不多？看背景硬不硬？」連兩案爆出處置失當甚至「放任暴力」，已在地方之間引發強烈不滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大雷雨車禍整輛解體！　24歲駕駛慘死
英國前首相強生今抵台　首度訪台將晉見賴清德、拜會蔡英文
快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會發聲了
快訊／河智媛、禹洙漢的台灣老闆遭砍死
快訊／雨還沒下完！大雷雨炸3縣市「國家警報響」
快訊／內湖熱飆38.2度　北市高溫「紅色警戒」
南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

快訊／台中男遭砍死身分曝！啦啦隊女神河智媛、禹洙漢的老闆

子女揭「從客廳打到廚房」！彰化男控妻遺棄　訴請離婚遭打臉

台14甲昆陽路段貨車「開上山壁」翻覆　高麗菜散落一地

彰化行車糾紛爆衝突！球棒砸車、當街扭打　行車紀錄器全拍下

黑衣人攻醫院、阿嬤遭壓牆受傷　左營1個月爆2起嚴重暴力案

「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

A走7990元洗衣機判6年8月定讞　金防部前少將二度聲請再審吞敗

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

快訊／台中男遭砍死身分曝！啦啦隊女神河智媛、禹洙漢的老闆

子女揭「從客廳打到廚房」！彰化男控妻遺棄　訴請離婚遭打臉

台14甲昆陽路段貨車「開上山壁」翻覆　高麗菜散落一地

彰化行車糾紛爆衝突！球棒砸車、當街扭打　行車紀錄器全拍下

黑衣人攻醫院、阿嬤遭壓牆受傷　左營1個月爆2起嚴重暴力案

「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

A走7990元洗衣機判6年8月定讞　金防部前少將二度聲請再審吞敗

閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

郭靜開唱一半！突遭粉絲「搶麥硬控1分鐘」狂唱王心凌

超商領包裹「店員突脫口3字簡語」！男友秒破解真相 阿本：我很俗

日本網紅來台4次「大讚1現象」　去熱炒店驚呆：真的嚇一跳

落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

俄軍愛滋感染率暴增2000％原因曝光　報告：損失恐超越侵烏

2025台灣周將於10／15～23日舉行　彰顯推動亞洲資產管理中心決心

藍波正妹女兒飆跳〈看我72變〉致敬！　啦啦隊中場SOLO傳承爸衣缽

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

社會熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

快訊／鄉土劇女星「拒檢逃逸」　移送新北檢複訊

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

即／台中男持刀砍死超商客　跑13公里外投案

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

搜救30小時…竹圍溺水案2高中生遺體尋獲

更多熱門

相關新聞

豪雨重創高雄山區！陳其邁向中央求援

豪雨重創高雄山區！陳其邁向中央求援

受到西南氣流0728豪雨影響，高雄山區連日狂降豪大雨，雨量直逼莫拉克颱風、導致台20線南橫公路、台29線多處路段崩塌，也釀一家五口墜谷，造成2死3失聯。高雄市長陳其邁今日向中央求援，粗估受災區域的整治總經費大概40億元，希望在這次丹娜絲災後重建特別條例，能把0728豪雨也列入。

高雄山區部落成孤島　交長裁示「3日內搶通」最快明開放通行

高雄山區部落成孤島　交長裁示「3日內搶通」最快明開放通行

高雄74歲翁突開車門　害騎士重摔倒地

高雄74歲翁突開車門　害騎士重摔倒地

獨／16煞夜襲博田醫院　假保全首腦黑歷史曝

獨／16煞夜襲博田醫院　假保全首腦黑歷史曝

即／義大客運撞電桿！駕駛受傷送醫

即／義大客運撞電桿！駕駛受傷送醫

關鍵字：

黑衣人阿嬤受傷高雄左營新莊派出所

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

宋英奎驟逝享年55歲！

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面