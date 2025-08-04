黑衣人攻醫院、阿嬤遭壓牆受傷　左營1個月爆2起嚴重暴力案

▲上個月2日，左營發生大批黑衣人包圍80歲阿嬤住家，造成她受傷害怕 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

博田國際醫院中控室與資訊室3日凌晨遭多名黑衣人闖入，宛如黑幫奪館，警方卻第一時間以「民事糾紛」草草帶過，引發社會譁然。其實早在7月2日，同轄區內一名80歲阿嬤也遭多名年輕人推擠、壓制在牆上導致受傷，警方初期同樣稱「未發現對方有動手」，直到民眾提供監視器畫面，才被迫改口偵辦。

阿嬤遭暴力對待事件發生於7月2日下午1時許，據鄰居指出，當時多名年輕人突然聚集在阿嬤家門口，不僅將她推擠進家中、用身體力量頂住鐵門，導致她的手被夾傷，還強行將她頂在牆上控制行動，動作相當粗暴，造成阿媽眼角受傷，鄰居目睹整段過程感到氣憤與不捨，監視器畫面也完整拍下阿嬤遭推擠與受傷的過程。

▲《東森新媒體ETtoday》獨家揭露阿嬤傷勢，社會輿論譁然 。（圖／投訴人提供）

▲阿嬤被打到手瘀青 。（圖／投訴人提供）

警方最初聲稱「未見對方動手」，直到阿嬤女兒在當日下午5時主動帶監視器影像到派出所，員警檢視後才發現確有拉扯情形，才協助驗傷並受理報案。經初步了解，阿嬤眼角瘀血、左手有約15x5公分大片瘀青、右手與雙腳皆有流血與擦傷，身心受創嚴重。這起案件被揭露之後，分局還透過特定「粉專」要洗地，沒想到過程中「不慎」洩露阿嬤個資，造成阿嬤的住家曝光，更讓阿嬤擔心害怕，為此還有一名人員被懲處調職。

8月3日凌晨3時40分，左營博田國際醫院發生重大滋擾事件，多名黑衣人疑似佯裝保全混入醫院，趁保全外出查看假拋錨車輛時，集體攻入中控與資訊室，造成2名保全受傷，數項設備毀損，2台筆電不翼而飛，現場宛如黑幫奪館。警方到場後雖將人驅離，卻以「產權爭議」輕描淡寫處理，引發院方與社會譁然。

▲一個月發生第二起重大暴力事件，連醫院都被黑衣人攻陷，局長林炎田跳出來止血 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到晚間市警局長林炎田親赴現場視察後，才緊急宣布全案將由刑警大隊與左營分局成立專案小組偵辦，報請橋頭地檢署指揮，並以組織犯罪方向偵辦。市警局表示，已查獲陳姓首謀等16名「假保全」到案，首謀與情節重大者將聲押偵辦。

衛生局也對博田案嚴正發聲，表示此行為已明顯違反《醫療法》第24條，屬醫療暴力行為，將依第106條處以3萬至5萬元罰鍰，並移送司法機關。局方強調「醫療暴力零容忍」，警方應負起即時制止與查辦責任，不容放任黑衣人恣意闖入合法醫療機構。

左營分局接連處置失當行為，而且兩起案件都發生在同一個派出所轄區，而且博田醫院被黑衣人闖入，如此重大案件照理說派出所長應該第一時間趕回處理，不過她卻到下午、媒體揭露後才返所，連自己人也看不下去痛批：「黑衣人闖醫院說民事，阿嬤被壓牆說沒看到，難道警察只看人數多不多？看背景硬不硬？」連兩案爆出處置失當甚至「放任暴力」，已在地方之間引發強烈不滿。