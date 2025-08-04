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「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億

▲▼ 「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區，陳其邁向中央求援。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到西南氣流0728豪雨影響，高雄山區連日狂降豪大雨，雨量直逼莫拉克颱風、導致台20線南橫公路、台29線多處路段崩塌，也釀一家五口墜谷，造成2死3失聯。高雄市長陳其邁今日向中央求援，粗估受災區域的整治總經費大概40億元，希望在這次丹娜絲災後重建特別條例，能把0728豪雨也列入。

針對0728豪雨重創高雄山區，陳其邁今天受訪表示，包括農路、林路的損害特別嚴重，所以對於野溪、土石流警戒區，以及大規模崩塌警戒區的整治，總經費預估可能需要40億元左右，希望中央能夠加速整個災區的一個重建。

陳其邁說，昨天他也特別跟行政院長卓榮泰報告，希望在這次丹娜絲災害重建特別條例，能夠把0728豪雨也列入裡面的規範，這個也要非常感謝行政院的支持，當然也希望立法院不分朝野，能夠體恤救災優先、災民的需求，加速整個災後重建的一個腳步。

▲▼ 「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁前往山區勘災，向中央求援：重建需40億。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前高雄在災後重建，大概分幾個部分，陳其邁說明，除了台20線從寶來到桃源市區，總共高達大概10處左右的坍方，地基裸露也非常嚴重，其中也包括塔拉拉魯芙橋的橋梁變形。這部分除了短期應急先做安全評估之外，長期如果涉及到這些交通相關包括橋梁等這些工程，希望在特別預算也好，或者是行政院能夠專案來做補助。

「台29線過去每逢颱風或者是豪雨，一定會有坍塌、落石，尤其民生大橋的改建，本來是在2027至2028年動工，陳其邁說，希望能夠加速，在災後就立刻來進行，來確保那瑪夏跟桃源區災民整體交通的順暢。」

另外，陳其邁也提到，希望對於整個土石流及大規模崩塌區相關標準要提高，「因為這一次發生非常多起的非土石流警戒區，或者是非大規模崩塌的區域，有一些土石流或者崩塌的現象，希望農業部能夠加嚴標準，對於這些可能潛在風險的這個部分，能夠進行劃設及監測，來確保居民的安全。」

▲▼ 「直逼莫拉克」豪雨重創高雄山區　陳其邁向中央求援：重建需40億。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁前往山區勘災，向中央求援：重建需40億。（圖／記者賴文萱翻攝）

3個原鄉部落因為交通已經中斷很久時間，居民不是吃泡麵就是吃罐頭，真的是非常非常的辛苦，陳其邁也指示，農業局協調地區農會，每區先加送各區500公斤豬肉、生鮮蔬果，利用雨勢稍歇的時候，能夠盡速的送到原鄉部落，解決居民相關民生供應問題。

「這個路你去看救災的地方，你站在柏油路面上，其實下面是空的，那是很危險的，那靠單臂的這個部分，其實我們這幾天也都持續使用無人機在做監測，如果路基坍塌嚴重，我們還是有可能再把這個道路再做封閉，謝謝，大家辛苦。」

至於一家五口墜谷意外搜救部分，陳其邁說，「目前還有3位持續的在搜索，我也下令我們消防署特搜八隊的同仁如果天氣許可的話，能夠加快搜救的腳步，希望說能夠全力的來搜救搶救，那到目前為止今天已經是第6天，我們還是不放棄任何的機會。」

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