高雄山區部落成孤島　交長裁示「3日內搶通」最快明開放通行

▲工程人員回填路基避免遭雨勢土石及溪流沖刷掏空。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

西南氣流影響，中南部連日降下超大豪雨，多處道路阻斷。交通部長陳世凱今南下高雄市桃源區寶來地區勘災，由於那瑪夏、桃源仍有部分地區因道路阻斷成為孤島，他當場裁示，公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，最快明天傍晚搶通。

受竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，高雄山區從7月28日起持續強降雨，尤其30日當晚時雨量更高達86毫米，日累積雨量748.5毫米，長時間的強降雨造成下邊坡路基沖刷淘空，79k及81k坍方處路基流失，之後路面無預警塌陷造成路基缺口，分別有30公尺及40公尺，目前已搶通開放單線雙向通行。

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陳世凱表示，7月28日起中南部地區降下超大豪雨，其中高屏山區累積雨量逼近3,000毫米，已經超過莫拉克風災雨量，台20、台29線多處道路發生邊坡滑移、路基流失，甚至土石流，損害非常嚴重。

陳世凱指出，目前桃源、那瑪夏仍有幾處孤島，雖然戰備存糧沒有問題，但仍要求公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可以進出，預計最快明天傍晚可以搶通，同時盤點中、長期計畫與爭取行政院「丹娜絲颱風災後復原特別條例」經費，以強化山區道路韌性與安全。

針對民生橋、勝境橋等部落重要對外橋梁，陳世凱也說，會加快加固清疏與後續修復，並提醒搜救及搶災人員，在投入搶災過程中務必注意自身安全，要在「人員安全優先」的前提下全力搶修。

▲交通部長陳世凱今南下高雄市桃源區寶來地區勘災。（圖／交通部提供）