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川普關稅大賺4.5兆！共和黨喊「普發現金600美元」　專家憂上癮

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普關稅今年已替聯邦政府帶入破千億美元收入。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部最新數據顯示，今年前7個月，關稅與部分消費稅的收入高達1520億美元（約4.5兆元），如此驚人的資金來源，恐讓任何黨派的執政者或國會都難以割捨。至於如何運用這筆財富，川普已經提出「退稅」的想法，更有共和黨參議員提議「普發現金」。

《紐約時報》指出，川普關稅已經開始為聯邦政府帶來大量資金，成為這個債台高築國家新的重要收入來源。川普也在社群媒體上興奮表示，「關稅為美國帶來數十億美元！」

分析人士預期，如果現行關稅政策持續實施10年，將為美國額外創造逾2兆美元的聯邦收入。雖然經濟學家一面倒希望政府取消這項貿易壁壘，但一些人也承認，恐怕很難下定決心，捨棄如此可觀的收入來源。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

賓州大學華頓商學院（Wharton School）經濟學家戈梅斯（Joao Gomes）直言，「我認為這會上癮，當債務與赤字狀況如此嚴重時，要放棄收入來源非常困難。」

耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）經濟學主任、前拜登政府官員泰德斯奇（Ernie Tedeschi）坦承，從經濟學角度來看，確實有更好、更有效率的方式增加政府收入，「但這是一個真正的政治問題。」

報導也指出，川普長期幻想利用關稅取代所得稅，儘管後者仍是政府最主要收入來源，但關稅加上共和黨減稅政策，確實在一定程度上，把美國稅收重心從收入轉向商品。

▲▼ 超市,物價。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲關稅預期導致商品價格調漲，對美國消費者造成衝擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，在這種情況下，美國富人的獲益，遠比窮人更多。因為整體而言，「削減所得稅」為賺最多錢的富人帶來最大好處，但「提高關稅」卻會推高物價，迫使低收入民眾花更多錢購買日常用品。

華府已經有人開始盤算如何運用關稅收入。川普曾提議向民眾發放「關稅退稅金」，他7月曾說，「我們有那麼多錢進帳，以至於我們正在考慮小額退稅，但最重要的還是償還債務。」45歲密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）更直接提案，要向多數美國人發放600美元（約新台幣1.8萬元）現金。

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