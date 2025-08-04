邀卓榮泰關稅專報無共識！吳思瑤怒「誰敢負責」　黃國昌突閃人

▲美宣布對台關稅20%，立院今日黨團協商邀卓榮泰專案報告，最終破局。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布台灣關稅稅率為20％，民眾黨黨團要求行政院長卓榮泰到立院進行專案報告，並於今（4日）召集黨團協商。藍綠白於會中都支持卓榮泰應赴立院報告，但民進黨團認為，應等談定後再來，否則影響到後續談判在野黨誰能負責？藍白兩黨則砲轟，關稅沒有暫時性，8月7日就要實施，希望卓榮泰針對產業遭受影響評估進行報告，雙方爭論不休，途中主席黃國昌無故離席，交由民眾黨立委張啓楷代理主持，最後協商無共識，張宣布「依照議事規則處理。」

民眾黨團總召、協商主席黃國昌表示，部分產業本來就受到匯率影響，如今關稅結果更如海嘯般衝擊產業，藍白兩黨已委請專家管中閔等人，進行產業衝擊評估，調查顯示，課徵20%關稅時，逾7成廠商將受重大影響，近三成廠商營收恐減少30%以上；如今部分廠商已開始裁員、移轉產能，產業鏈遭遇空前挑戰，因此希望卓榮泰周五及下周二時能到立法院進行專案報告。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，如果因為在野黨要求公開大家都沒公開的保密協定，造成之後談判生變，責任誰負？誰負的起？沒有人會去犧牲國家跟產業的利益，做為執政黨更有使命。她批，在野黨一直說要公開，但都已經說過一但談定內容就會公開，沒談定前的片面公開，可能引發的談判負面效果誰承擔？不然黃國昌打電話給川普，問川普7號能不能就確定關稅？請大家放一百個心，談定後該來的行政團隊一定會來國會報告，即便是在簽署前，就會到國會報告跟公開文件。

黃國昌表示，所以民進黨團周五是拒絕卓榮泰來報告囉？吳思瑤再回嗆，沒人知道何時談定！不要用這種話術，是要國家談的好還是談得快，給執政團隊好的空間啊！7號也不一定會生效，川普團隊常常會有不同的狀況。

副總談判代表顏慧欣表示，談判仍然在進行，依據保密協議，若過早發布相關內容，會對談判造成不必要的困擾，會建議有確定底定的結果時再報告。

國民黨團副書記長羅智強認為，關稅的結果沒有什麼暫時性，7號就開始了，難道針對確定結果，卓榮泰沒有義務跟同理心來國會做快速報告嗎？川普就已經公布20%的關稅結果，對產業已經造成確定的衝擊，「難道政府不用對人民交代嗎？從來沒有未戰先降的前例，四大讓步都不是秘密，阿拉斯加天然氣、匯率升值、國防預算提高、台積電赴美設廠，現在還說20%是暫時性關稅，我對民進黨談判能力真的極度懷疑，敢不敢跟產業講暫時性？」

吳思瑤回嗆羅智強，那去跟川普講啊！不要只會說不負責任的話。羅智強動怒，那敢不敢說7號就有不同的結果？「剛剛黃國昌院長問幾次？好啦！我口誤我承認我道歉！是黃國昌主席。」吳思瑤再嗆，如果現在卓榮泰來專報，對於談判結果產生影響，敢負責嗎？此時黃國昌突然走人，請張啓楷代理主席，吳思瑤、陳培瑜立刻提出程序問題，質疑為何黃國昌身為召集主席可以無故離席，既然說會議很重要，為何可以中途離開？陳培瑜說，假設要請卓榮泰來報告，在野黨立委一定都會抓著細節問，因此沒辦法立刻押日期何時要卓榮泰報告。

吳思瑤表示，如果今天沒共識，可以請立法院長韓國瑜再召集協商，世界上沒有一國能在談判過程中就被迫要求公開保密協定。張啓楷此時欲做出結論表示，這個會議經過五輪發言，國民黨跟民眾黨明確要求週五行政院進行專報，可是遭到民進黨反對，讓吳思瑤一秒爆氣，民進黨團是主張希望韓國瑜再召開朝野協商，既然黨團協商今天沒有共識，那就請韓國瑜召集朝野協商啊！不會當立委就回家啦！眼中都沒有韓國瑜了嗎？不要連韓國瑜的權力都要沒收。羅智強跟徐巧芯也加入戰場，怒吼尊重民進黨的主張，但不要扯到這是架空韓國瑜，歷經長達十分鐘發言混戰後，民進黨團退席。

張啓楷宣告結論表示，經過五輪發言，還是有些爭議，本案沒辦法取得共識，藍白兩黨希望週五卓榮泰專報，但遭民進黨反對，因此接下來依照議事規則處理。