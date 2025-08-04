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靠顏值贏人氣！日本下任首相合適人選　「政二代帥哥」逆襲人氣旺

▲▼日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

▲日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從今年7月20日自民黨在參議院選舉大敗、未能取得過半席次，繼去年眾議院敗選後再度淪為「少數執政黨」，日本首相兼自民黨總裁石破茂聲望持續低迷，黨內逼宮要求辭退。對此，日媒實施民調，詢問看好檯面上哪位政治人物適合擔任下屆首相，結果民眾最看好外型帥氣的「政二代」小泉進次郎。

根據《TBS News》，日本新聞網（JNN）本月2至3日，透過電話與手機向日本國內2531名18歲以上成年男女實施民調，詢問政壇上哪一位政治人物最適合接任石破茂的首相一職，結果顯示外型帥氣的小泉進次郎以20.4%拔得頭籌，第二名則是被視為「安倍接班人」的高市早苗（16.7%）、第三名則是石破茂（11.4%）。

至於第四名則是前數位大臣河野太郎（5.2%）、第五名則為國民民主黨黨代表玉木雄一郎（4.4%）、第六名則是前首相兼立憲民主黨黨代表野田佳彥（3.8%）、第七名為現任內閣官房長官林芳正（3.4%）、第八名則為前外務大臣上川陽子（2.3%）、第九名為小林鷹之（1.7%）、第十名為茂木敏充（1.1%）。

▲▼日本今年面臨「令和米荒」，小泉進次郎接任農林水產大臣以後，改採隨意契約制釋出政府儲備米。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本今年面臨「令和米荒」，小泉進次郎接任農林水產大臣以後，改採隨意契約制釋出政府儲備米。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，現年44歲的小泉進次郎為前首相小泉純一郎的次子，哥哥是知名男星小泉孝太郎，妻子則是法裔日本人播音員瀧川克里斯特爾，從美國哥倫比亞大學政治研究所畢業，先前曾經擔任環境大臣，因年輕、高顏值與親民形象而備受關注。

儘管小泉進次郎多次因為失言而被冠上草包形象，但今年5月接任農林水產大臣後，改採「隨意契約」（協商合約）制向市場釋出政府儲備米，成功控制高漲的米價。

▲▼日本首相石破茂遭自民黨內逼宮請辭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂遭自民黨內逼宮請辭。（圖／達志影像／美聯社）

另外，日本新聞網也於同一時間實施最新民調，詢問民眾是否認為石破茂該辭退首相一職，結果顯示高達47%的人認為石破茂「無須辭退」，至於認為「必須請辭」的民眾則僅達43%。

根據日媒《朝日新聞》，隨著石破茂因參議院自民黨敗選而聲望低迷，黨內外呼籲石破茂能夠扛起政治責任辭退首相，不過石破茂卻堅持繼續擔任，聲稱日本政府尚未完成與美國政府的關稅談判，對此自民黨預計將於8月8日召開兩院議員總會，追究敗選的政治責任，並討論未來執政方向。

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