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快訊／大雷雨炸5縣市　持1.5小時

▲▼台北午後雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲西南風減弱，今日部分地區仍有大雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（4日）中午12時39分針對彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

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彰化縣 埤頭鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

雲林縣 斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、台西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義市 西區

嘉義縣 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉

台南市 新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、善化區、新市區、安定區、永康區、安南區

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區大多為多雲的天氣，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、宜蘭山區午後降雨機率高。

氣溫方面，中南部及台東降雨趨緩，天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度，其中大台北及基隆受西南風沉降影響，有局部36度高溫發生的機率。
 

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