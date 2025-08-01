快訊／大雷雨炸北北基　國家警報響

▲台北午後雷陣雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午2時10分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為基隆市、新北市以及台北市，持續時間至3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、安樂區

台北市 文山區、南港區

新北市 汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區

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另外，氣象署下午2時10分也針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)發布山區暴雨災防告警，持續時間至4時10分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，中南部地區下雨時間長，仍有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，至於北部及東半部午後雷陣雨的機率高，大台北地區及其他山區有局部大雨。

另外，台灣東方約1200公里處的低壓區今日上午有熱帶性低氣壓生成，未來有機會增強為今年第10號颱風「白鹿」，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

周六至下周一為下一波西南風增強時期，嘉義以南山區有機會出現局部豪雨以上等級降雨，西半部亦有局部大雨或豪雨發生機率。

