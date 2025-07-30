致災豪雨紅一條「令人擔憂」下破800mm　全台雨量高雄佔前10

▲大雷雨擴大至中彰投，今夜再發國家警報 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署示警，今（30日）晚到明（31日）晨有一波降雨高峰，苗栗以南平地、嘉義以南的山區有豪大雨，甚至有致災性短延時強降雨發生機率，大雷雨下一整夜，從高屏一路往北擴大至中彰投，深夜11時發布國家級災防告警。根據統計，今日累積雨量排行中，前十名都落在高雄地區，最高達到806毫米。

前氣象局長鄭明典觀測雷達回波圖指出，「令人擔心的雨勢！」回波圖顯示，今天深夜10時有波旺盛對流發展在中南部山區， 一長條紅通通。

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氣象署統計，截至今夜11時，累積雨量前百排行中，前十名都落在高雄，依次為：

● 806.0 mm 高雄市小關山

● 755.5 mm 高雄市桃源區公所

● 704.5 mm 高雄市溪南

● 658.5 mm 高雄市高中

● 592.0 mm 高雄市寶山

● 580.5 mm 高雄市復興

● 574.0 mm 高雄市達卡努瓦

● 573.5 mm 高雄市多納林道

● 556.0 mm 高雄市民權

● 550.5 mm 高雄市竹林

氣象署統計，截至晚間7點，今天累積雨量熱區主要在台中以南山區到屏東地區，日累積量已超過200毫米左右。短延時強降雨時雨量100毫米的地區，包含雲林、嘉義、高雄山區；3小時200毫米以上的短延時大豪雨，在嘉義、高雄山區和台中以南山區；3小時100毫米短延時豪雨在南投、台南以及屏東的平地。整體雨勢都是相當劇烈。

【23:08大雷雨即時訊息】高雄市、嘉義縣

【23:14大雷雨即時訊息】南投縣、彰化縣、台中市

持續時間皆至1時15分。

【23:15豪雨特報】

＊超大豪雨：嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區

＊大豪雨：南投縣、雲林縣山區、台南市山區

＊豪雨：台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣

＊大雨：苗栗縣山區、雲林縣

▼高雄桃源土石崩塌，發生5人墜谷意外。（圖／民眾提供）

