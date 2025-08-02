快訊／大雷雨炸7縣市「持續兩小時」　警戒範圍曝

▲西南風增強影響，今日各地天氣不穩。（示意圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（2日）下午2時58分針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

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雲林縣 斗南鎮、大埤鄉

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市 新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區

高雄市 田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

屏東縣 屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉

台東縣 卑南鄉、延平鄉、金峰鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風再度增強，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，苗栗至雲林地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其高屏以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

至於新竹以北及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其地他區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度。