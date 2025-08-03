快訊／國家警報響！雷雨轟7縣市　1地暴雨告警

▲氣象署針對7縣市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

中央氣象署針對「南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時止。氣象署也針對屏東縣發布大雷雨發布災防告警訊息，區域內民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

今天11時59分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

示警區域

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

嘉義縣 大林鎮、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

臺南市 白河區、東山區、玉井區、楠西區、南化區

高雄市 旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

臺東縣 卑南鄉、太麻里鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉

▲中南部多地正在下大雷雨。（圖／氣象署）