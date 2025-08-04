閩南狼控八炯學納粹　民進黨：譴責任何消費運用納粹符號行為

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

網紅「閩南狼」陳柏源昨爆料，八炯走向極端、操弄群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意，八炯今（4日）也道歉坦言，是私下和朋友自嘲，但後來被提醒，私下開玩笑都不行，因此道歉。對此，民進黨發言人吳崢表示，民進黨態度一致，譴責任何消費運用納粹符號行為。

「閩南狼」陳柏源3日爆料，八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，讓他認為已背離反共初衷。八炯今（4日）回應，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，所以深刻反省，在這裡跟大家道歉。

對此，民進黨發言人吳崢表示，根據八炯說法，他聲稱這是他在內部進行的反串跟開玩笑，但他也意識到使用該符號不妥，稍早也錄製影片公開道歉。

吳崢強調，民進黨看待事情基本態度跟世界各國一樣，納粹對人類近代歷史上造成巨大傷痛，包括戰爭、種族滅絕等，這樣反人類政權的行為要受到所有人一致譴責，納粹符號、符碼、圖騰也不應該被輕易被使用，民進黨態度一致，譴責任何消費、運用納粹符號的行為。