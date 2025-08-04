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閩南狼「開撕八炯」一票人不上車！網曝原因：又會被笑是笨蛋

記者曾筠淇／綜合報導

反共網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）日發布影片，指控昔日戰友八炯走向極端，甚至模仿納粹煽動民意，「如果我繼續沉默，我就是幫凶」。不過影片曝光後，就有不少網友直呼「不要上車」，質疑這可能是社會實驗或什麼新招，並沒有完全相信兩人決裂。

陳柏源3日深夜在YouTube頻道上發布影片，控訴八炯的言行出現變化，包含街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，讓他深感不安。他更貼出幾段對話和事件，直言這些作為都背離反共初衷，走向另個極權。

針對爆料，八炯錄影片回應，從開始反共以來，他就常被藍白陣營甚至中共陣營貼上納粹的標籤，面對這種攻擊，他也不知道怎麼闢謠和自證了。他也說，雖然是朋友私下的玩笑，但後來在其他人的提醒下，知道這連私下開玩笑也不行，因此深刻反省，也深知這樣的說法不妥，要向大家道歉，如果大家覺得他的方式太激進，未來會減少一些線下活動。

▲419反統戰大遊行，閩南狼、八炯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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▲閩南狼和八炯曾是好戰友。（資料照／記者林敬旻攝）

只不過，有不少網友反而質疑，「建議大家不要上車，真相大白的後面，我們一定又會被笑是笨蛋」、「先置板凳，大家先別上車，可能這又是他跟八炯搞的社會實驗」、「計中計中計之這部片也是大型企劃之一」、「我期待後續，因為我的直覺：『這影片是一個伏筆』，所以大家先冷靜」。PTT上，也有網友表示，這兩人不是第一次演戲，所以勸大家不要上車，以免最後又說是企畫，整人成功。

另外，也有網友表示，「我看到最後怎麼覺得這個是把戰犯八炯切割掉，大罷免的車繼續往前走」、「我看懂了，先隔空互嗆，製造內部分裂的假象，然後在投票日前大和解，相擁而泣把票催出來，看膩了換點新招吧」。還有網友回應，「你們的出發點都是為了台灣好，加油台灣」、「謝謝你，辛苦了！非常感謝，你們為台灣付出的一切努力」。

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