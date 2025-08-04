閩南狼控八炯學納粹　沈伯洋：歷史文化挪用或語詞使用本就該謹慎

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

網紅「閩南狼」陳柏源昨爆料，八炯走向極端、操弄群眾情緒、甚至模仿納粹煽動民意，八炯今（4日）也道歉坦言，是私下和朋友自嘲，但後來被提醒，私下開玩笑都不行。對此，民進黨立委沈伯洋表示，對於歷史文化的挪用，又或者語詞的使用，本來就應該謹慎，所以如果針對這件事，不管如何都要特別注意這樣的現象。

「閩南狼」陳柏源3日爆料，八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，讓他認為已背離反共初衷。八炯今（4日）回應，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，所以深刻反省，在這裡跟大家道歉。

對此，沈伯洋表示，在運動完之後，有時候會有路線上的不同，也因此有歧異的存在，但無論如何對823第二波罷免投票，不會有太大影響，最主要還是剩下幾個區域要怎麼拚。

沈伯洋強調，要注意的事情是，對於歷史文化的挪用，又或者語詞的使用，本來就應該謹慎，所以如果針對這件事，不管如何都要特別注意這樣的現象。