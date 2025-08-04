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八炯稱「研究納粹」是自嘲　閩南狼：請為極端行徑深刻檢討

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，八炯今（4日）〉火速道歉表示，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，因此心情低落，私下跟朋友自嘲，在這裡跟大家道歉。對此，閩南狼則回應，大家從截圖裡可以知道這個是不是開玩笑，截圖都很清楚了，自己還是希望八炯可以為極端行徑跟偏激思想做深刻檢討。

針對八炯回應爆料，閩南狼今早受訪表示，是不是開玩笑，大家可以從截圖裡知道，截圖其實都很清楚了。面對八炯的道歉，自己還是希望八炯可以為極端行徑跟偏激思想做深刻檢討。

閩南狼表示，這一次反共，還有這一路上，自己沒有跟八炯拿過一分錢，因為覺得反共是他的信仰，會去做無盡的付出。但是當這一條路如果走向了極端思想的話，會讓他覺得付出存在的意義在哪裡。

閩南狼直言，自己非常感謝八炯在他非常黑暗的時候帶他走出看見光芒，但是當這個光芒模糊掉了之後，他就會選擇站出來，這是自己的想法

針對823是否繼續推動罷免？閩南狼表示，823自己還是會繼續推動罷免，因為希望有更多更多中間的選民可以理解，接下來他不希望再以偏激的方式，去面對這些中間選民，因為這些中間選民還有路過民眾都是有選票的，大家應該以理性的方式告訴他們說反共的重要性。

閩南狼強調，反共不是仇恨，反共是信仰，這一次站出來是為了守護台灣的自由民主的這片土地，這次投票的差距不是太多，取決於在中間選民，所以接下來他希望以更理性的方式來讓更多的人知道說這次罷免的重要性，反共這件事情是大家共同的信念。

另外，閩南狼也於「中華保台反共復國黨記者會」表示，昨天自己有發一個聲明，面對中間選民與路邊民眾，不能以偏激的方式向他們進行責罵造成衝突，甚至有極端的思想，面對中間選民每個都有選票的，如果趕走這群人只會影響到更多人，害怕他們所講的話、認為他們偏激，這個標籤應該要去拿掉，才可以讓反共信仰堅持地走下去。

閩南狼表示，大家是因為反共才走到現在，這也是初衷，大家要保衛自己的初衷，這條路非常難，但一定要堅持走下去，希望接下來以更多理性的方式，而不是仇恨的方式，與中間選民溝通，這次大罷免失敗有很大的原因是大家太過極端，同溫層太厚，沒有影響到中間選民。

閩南狼認為，其實這次726罷免票數沒有差多少，這次在823的大罷免，一定要堅定地讓它成功。

▼八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲▼八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

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