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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八炯遭爆「研究納粹煽動反共」　徐巧芯：德國在台代表處應重視

▲▼徐巧芯 聯訪 八炯閩南狼開撕 大支領補助 等時事相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅「閩南狼」（陳柏源）開撕戰友八炯，推動罷免期間仿效納粹方式，操控情緒、煽動民意，讓公民運動最終走向極端。對此，八炯（4日）則火速拍片道歉。國民黨立委徐巧芯諷刺，八炯用這樣的方式開脫不夠，反而是證實了閩南狼的爆料，並呼籲德國在台代表處能重視這件事情。

徐巧芯說，閩南狼拿出LINE的對話紀錄，秀出419的凱道活動，原來表示標誌、內容、規劃，都是要往納粹方向前進，甚至八炯提到的「把部分人當成猶太人」，其實就是種族屠殺、種族毀滅，其實當時的標誌就被質疑過，是不是有納粹元素在裡面？只是罷團當時沒承認，直到現在閩南狼把對話紀錄翻出來，才發現原來419的活動真的有納粹元素在裡面，讓人看到覺得不可思議。

徐巧芯呼籲德國在台代表處能重視這件事情，如果419凱道活動真的用了納粹的標誌，在台灣做了上萬人的遊行，這對於台灣社會，以及國際社會看待台灣是如何理解納粹，都是非常嚴重的事情。

徐巧芯直言，不希望台灣有任何活動，用納粹形式、納粹精神，甚至是把一個族群打成猶太人、進行種族純淨要打掉雜質。然而卻有綠營議員在726大罷免失敗後說「既然他說我們是獨裁，我們就獨裁給他看」，這些說法都應證了，如果沒有擋下大惡罷，這些專制獨裁，有心把納粹型態、做手勢、做相關圖像、相關暗示、把特定群體打成猶太人，都會在台灣發生。

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