八炯被爆研究納粹搞革命　網友洗版德國在台協會：出來譴責不要雙標

▲八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論。對此，曾經發文譴責國民黨主席朱立倫形容賴政府像希特勒與罷綠委領銜人比出納粹手勢的德國在台協會今（4日）遭到網友洗版砲轟「有沒有要譴責八炯」、「請硬起來，譴責民進黨側翼不適當言論」、「你們不要雙標喔」、「快出來譴責一下」、「當初罵國民黨的那股狠勁呢」、「大家在等協會出來解釋喔」。

閩南狼昨晚發布影片爆料，自己察覺八炯言行出現劇烈變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，令他深感不安。

▼閩南狼公布與八炯對話。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

針對爆料，八炯錄製影片回應，他表示，從開始反共以來，至今時常被藍白陣營甚至中共陣營貼上納粹的標籤，這不只有現在，面對這種攻擊，自己也不知道怎麼闢謠了、該如何自證。

八炯表示，年中的時候，辦了一場419集會，那時候因為壓力、心情低落，所以私下也會跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，因為反正已經撕不掉這樣的一個標籤。

八炯指出，雖然是朋友、好兄弟底下的開玩笑，但後來在更多其他友人提醒下，知道這個連私下開玩笑、自嘲都不行，所以自己深刻反省，意識到這樣的說法非常不妥，在這裡跟大家道歉。

此爭議爆發後，曾經發文譴責國民黨主席朱立倫批評「賴政府像希特勒」與罷綠委領銜人「比出納粹手勢」的德國在台協會也遭到網友洗版，網友紛紛留言表示，「我想問貴協會有沒有要譴責八炯啊」、「請德國在台協會硬起來，譴責民進黨側翼的不適當言論」、「你們不要雙標喔」、「快出來譴責一下」、「當初罵國民黨的那股狠勁呢」、「大家在等協會出來解釋喔」。