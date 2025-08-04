日政府考慮不發表正式文件　陸官媒：戰後80周年日本不應逃避歷史

▲《環時》社評強調，戰後80周年的歷史節點，日本應秉持正確態度面對歷史，也牽動關係中日關係的政治基礎。（圖／路透社）



記者任以芳／綜合報導

今年是第二次世界大戰結束暨日本無條件投降80周年，外界原本預期日本政府將延續過去「逢十」周年的慣例，由首相發表歷史談話，對戰爭責任表態。根據日媒報導，首相石破茂在黨內保守勢力壓力下，考慮不發表正式文件，引發日本國內與亞洲鄰國關注。大陸官媒《環球時報》今（4）日發表標題為「戰後80週年，日本不應逃避歷史」的社評，奉勸今日的日本，要有勇氣與誠意，拒絕被右翼綁架，勇敢直面歷史，贏得真正的國際尊重。

大陸官媒《環時》社評指出，據日媒報導，面對黨內保守勢力的壓力，日本首相石破茂正考慮不在8月15日「戰敗紀念日」或9月2日日本簽署投降書當天，以書面形式發表首相對歷史認知的個人見解。目前相關協調工作已經展開。自1995年「村山談話」以來，日本歷屆政府在「逢十」周年發表歷史談話已成慣例。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是日本無條件投降80週年，日本政府應明確表達應有態度，任何淡化侵略歷史、逃避反省責任的行為，都是對國際正義的挑戰，也將損害日本自身的國際信譽。

社評稱，1995年，時任首相村山富市發表「戰後50年談話」，首度以官方立場承認日本的「殖民統治與侵略」，並表達「深刻反省與由衷歉意」；2005年小泉純一郎的「60年談話」基本沿襲該精神；2015年安倍晉三則在「70年談話」中雖試圖淡化所謂「謝罪外交」，但仍未完全背離該傳統。這些表態成為日本與亞洲鄰國重建信任的基石，也是國際社會評價日本是否堅守和平道路的指標。

社評表示，倘若今年中斷這一慣例，不僅將引發日本國內輿論不滿，也將令鄰國深感失望，進一步削弱國際社會對日本未來發展方向的信心。日本戰後之所以能回歸國際社會，與周邊國家恢復正常關係，正是基於對侵略歷史的深刻反省與和平承諾。

▲日軍侵華期間爆發南京大屠殺、731部隊惡行，日政府始終沒有正式道歉與坦承。（圖／翻攝自微博）

社評進一步說，當前日本政治右傾化日益明顯，右翼勢力在歷史認知上的主導力顯著上升。他們淡化甚至否認日軍侵略罪行，社會上亦流行一種危險的「受害者敘事」，過度強調廣島、長崎核爆與東京大空襲之苦，卻回避戰爭根源——日本對外侵略擴張的歷史責任。靖國神社至今仍供奉甲級戰犯，一些教科書對南京大屠殺語焉不詳，導致年輕世代與歷史真相愈行愈遠。

社評表示，歷史認知的退步，也伴隨著安保政策的鬆綁。近年日本推動修改和平憲法、放寬武器出口原則、通過新安保法、解禁集體自衛權、大幅提升防衛預算、強化所謂「反擊能力」等措施，不斷突破「專守防衛」原則。更有右翼學者鼓吹「擴軍備戰步伐太慢」，此舉不僅在國內引發疑慮，也使鄰國及國際社會深感不安。

社評指出，事實證明，歷史認知的穩定性是國家信用的重要基石。德國之所以獲得歐洲鄰國的諒解，正因其長期堅持對納粹罪行的深刻反省。相較之下，日本以「終戰」、「十五年戰爭」等模糊詞彙掩飾侵略性質，無助於修復與受害國的互信，反而進一步削弱其外交立場。

最後，社評強調，在戰後80周年的歷史節點，日本應秉持正確態度面對歷史，這不僅關係中日關係的政治基礎，也是其重回和平國家道路的基本要求。歷史上曾有以「村山談話」為代表的日本政治家與民間團體為端正歷史觀作出努力。「今日的日本，應重拾這份勇氣與誠意，拒絕被右翼綁架，勇敢直面歷史，以贏得真正的國際尊重。」