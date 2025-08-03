　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

▲▼前副總統呂秀蓮出席 打造日韓台民主金三角記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過，民進黨內檢討聲浪不斷。前副總統呂秀蓮日前受訪時直言，這次罷免失利是民進黨的警訊，若不正視民心流失，將重創執政正當性，讓北京坐收漁翁之利，呼籲總統賴清德儘速做出三項重大調整，以穩定政局、回應民意。

呂秀蓮指出，外媒普遍將此次結果解讀為「抗中保台」論述失靈，凸顯民進黨政策與基層民意的落差，政府施政無感、與外圍團體關係混亂、司法偵辦偏頗，以及台美談判缺乏透明，皆導致社會信任滑落。罷免案雖未通過，但高投票率與有效動員顯示基層怨氣未解，若政府繼續忽視，恐將導致國內內耗、對外戰略失衡。

面對情勢發展，呂秀蓮提出三大建言：第一，賴清德應辭去民進黨主席，回歸「全民總統」角色，避免一人兼政導致政黨與國政混淆；第二，應撤換現任行政院長卓榮泰，推動內閣全面改組，藉此展現施政改革決心；第三，應進行「清君側」式的人事調整，杜絕權力小圈圈，重建政府公信力。

呂秀蓮先前也分析8個造成「全面罷免全面失敗」的原因，從執政未有具體施政、柯文哲案檢媒密切、死亡連署選擇性辦案、抗中保台失效與青鳥黑熊言論、關稅談判黑箱、團結十講雜質說、丹納斯颱風救災不利、藍營普發1萬等原因。她強調，賴總統該重整執政威信、行政團隊展現施政能力，要不然應該進行人事大改組，現在應該是主政者要聽人民聲音的時候。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣混血男神現身警局報案！痛訴：覺得自己很髒
「南非紅寶石」能穩定血糖！醫師曝更多好處
快訊／4高中生下海失蹤　尋獲一具遺體！
快訊／全台明停班課一覽！　南投再增一校宣布
香帥男被控性侵！台中妹色色對話全曝光　法官看完傻眼
傳政院普發1萬特別預算擬排富　綠委曝態度轉變原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丹娜絲風災特別條例納728中南部水災　擴大適用範圍因應災民需求

傳政院普發1萬特別預算擬排富　綠委曝態度轉變原因

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

捷運北門站傳爆炸聲！秒變大怒神嚇壞乘客　北捷：煞車的聲音

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

王鴻薇稱補助大支是奉旨給飯　文總：沒特殊待遇更不可能總統點名

王鴻薇諷大支「合法的飯不要嗎？」　她駁：請謹言慎行做足功課

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

台南暴雨淹水

丹娜絲風災特別條例納728中南部水災　擴大適用範圍因應災民需求

傳政院普發1萬特別預算擬排富　綠委曝態度轉變原因

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

雲嘉南災屋修繕近400戶完成登記　17日前簽約可領2萬尾款加碼補助

捷運北門站傳爆炸聲！秒變大怒神嚇壞乘客　北捷：煞車的聲音

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

王鴻薇稱補助大支是奉旨給飯　文總：沒特殊待遇更不可能總統點名

王鴻薇諷大支「合法的飯不要嗎？」　她駁：請謹言慎行做足功課

獨／踩「醫療暴力」紅線！黑衣人夜襲高雄醫院　警局長親追真相

5年撥出近25公頃國有地！社宅、長照、托嬰都有地蓋

李吳永勤苦熬9年初嚐勝投滋味　牛棚都在喊見證感動時刻

中台世界博物館《一瞬一旅》開展　揭密佛塔經幢文化背後的生命哲學

台巴混血男神現身警局報案！「健身房遭噁男性騷」痛訴：覺得自己很髒

基隆男怒撕社區公告！遭管委會提告拒調解　下場悲劇了

丹娜絲風災特別條例納728中南部水災　擴大適用範圍因應災民需求

快訊／竹圍漁港傳憾事！4高中生下海2失蹤　海巡尋獲「1具遺體」

沒看球在哪積極跑壘搶下致勝分　張育成：MVP應該要給永勤

「熊本熊」本熊來了！桃園機場X熊本機場　姊妹機場交流展現臺日好情誼

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

政治熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

高雄暴雨成災　大樹光電場慘照曝光

挺過罷免不忍了　羅智強嗆九把刀仗勢欺人

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

捷運北門站傳爆炸聲！　北捷：煞車的聲音

鄭麗君今晨返台：台美談判繼續進行　努力爭取更好稅率

更多熱門

相關新聞

Cheap喊「拿補助不可恥」1行為才奇怪

Cheap喊「拿補助不可恥」1行為才奇怪

饒舌歌手大支為大罷免助陣，發布全新單曲〈辣的〉，卻因領有文化部補助掀起爭議。國民黨立委王鴻薇爆料，大支的公司4年內從國家拿了至少2029萬元，痛批「民進黨政府到底餵了多少飯，讓他吃得這麼粗飽？」對此，百萬網紅Cheap表示，拿補助不可恥，但一邊拿錢一邊批判人家出賣靈魂，「就有點奇怪了！」

賴清德主席室主任率志工團深入災區　助弱勢鄉親恢復家園

賴清德主席室主任率志工團深入災區　助弱勢鄉親恢復家園

奉旨給飯　王鴻薇爆證交所3年補助大支1千萬

奉旨給飯　王鴻薇爆證交所3年補助大支1千萬

砍韌性預算　陳玉珍：政府要另編國防特別預算

砍韌性預算　陳玉珍：政府要另編國防特別預算

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

關鍵字：

大罷免民進黨呂秀蓮政治政府

讀者迴響

熱門新聞

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

不斷更新／雨彈狂炸全台明停班課一覽！

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面