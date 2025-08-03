大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

726大罷免結果出爐，24藍委與新竹市長高虹安罷免案均未通過，民進黨內檢討聲浪不斷。前副總統呂秀蓮日前受訪時直言，這次罷免失利是民進黨的警訊，若不正視民心流失，將重創執政正當性，讓北京坐收漁翁之利，呼籲總統賴清德儘速做出三項重大調整，以穩定政局、回應民意。

呂秀蓮指出，外媒普遍將此次結果解讀為「抗中保台」論述失靈，凸顯民進黨政策與基層民意的落差，政府施政無感、與外圍團體關係混亂、司法偵辦偏頗，以及台美談判缺乏透明，皆導致社會信任滑落。罷免案雖未通過，但高投票率與有效動員顯示基層怨氣未解，若政府繼續忽視，恐將導致國內內耗、對外戰略失衡。

面對情勢發展，呂秀蓮提出三大建言：第一，賴清德應辭去民進黨主席，回歸「全民總統」角色，避免一人兼政導致政黨與國政混淆；第二，應撤換現任行政院長卓榮泰，推動內閣全面改組，藉此展現施政改革決心；第三，應進行「清君側」式的人事調整，杜絕權力小圈圈，重建政府公信力。

呂秀蓮先前也分析8個造成「全面罷免全面失敗」的原因，從執政未有具體施政、柯文哲案檢媒密切、死亡連署選擇性辦案、抗中保台失效與青鳥黑熊言論、關稅談判黑箱、團結十講雜質說、丹納斯颱風救災不利、藍營普發1萬等原因。她強調，賴總統該重整執政威信、行政團隊展現施政能力，要不然應該進行人事大改組，現在應該是主政者要聽人民聲音的時候。