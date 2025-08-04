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新竹縣市青年動能大爆發　150名社團幹部齊聚訓練營

▲新竹縣副縣長陳見賢、新竹市秘書長張治祥及全體參與幹訓同學大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹縣副縣長陳見賢、新竹市秘書長張治祥及全體參與幹訓同學大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹青年社團力大爆發！新竹市政府勞工及青年處與青年發展中心，首度攜手新竹縣政府教育局，日前於新竹縣體育場舉辦「跨縣市聯合社團幹部訓練營」，吸引來自全台高中職及大專校院的150名學生社團幹部齊聚一堂，透過團體競賽與任務挑戰，展開一場熱力四射的冒險旅程。新竹市政府秘書長張治祥一同到場，勉勵青年勇於嘗試、勇敢領導，為校園與社會注入更多正向能量。

張治祥表示，青年擁有無限活力與創新思維，是國家發展的動力，市府非常重視青年朋友的參與及培力，於今(114)年1月1日成立「新竹市青年發展中心」，以單一窗口整合市府資源，推動簡政便民，主動回應青年在職涯、學習、社團與創業等面向的多元需求。此外，市府推出「青年三創」青年政策，以青年創意、青年創業、青年創造為核心，規劃一系列青年專屬活動，積極打造友善青年的宜居環境。

張治祥指出，為培養青年學子多元適性發展，在課餘時間積極參與社團活動，激發創意、實踐自我並發展跨界學習能力，市府於113年首度開辦「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，透過補助經費的挹注，讓青年學子獲取課堂中學不到的知識經驗，廣獲師生肯定。今年再加碼推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」2.0版，從原本單一活動補助上限2萬元，到跨校性活動加碼補助最高10萬元，目前已累計破百件申請，在音樂類、舞蹈類、服務性或公益性、學生自治領域、體育類、藝術性等社團皆獲得熱烈回響，成功促進校園社團活化，並提升跨校交流能量。

勞青處表示，新竹縣市青年交流持續深化，除了共同推動「竹苗青夢想‧竹竹苗青年交流聚」，促進竹竹苗青年委員共好交流外，今年7月20日也於新竹縣舉辦「校園社團聯合展演活動」，邀請新竹市的學生社團共襄盛舉，包含香山高中、建功高中、新竹高中、新竹高商、磐石高中、曙光女中、中華大學、元培科大等校多元社團的動漫、漫畫、吉他、儀隊、舞蹈、熱音等社團，充分展現新竹青年的創意與多元風貌。

勞青處指出，「2025新竹市青年社團成果發表會」將於8月31日15時至20時，在新竹火車站前廣場盛大登場，匯集動態展演、靜態展攤、人氣社團票選與民眾抽獎活動，打造最具參與感與青春氛圍的校園盛會，歡迎民眾到場支持、為青年喝采，力挺青年多元發展！

青發中心表示，此次跨縣市社團幹部訓練營透過趣味競賽方式，讓學生幹部在跨校交流、體能挑戰與企劃激盪中收穫滿滿，為暑假留下難忘的學習經歷。市府也將持續提升青年量能，陸續推出青年專屬活動，相關資訊歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。

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關鍵字：

新竹市勞青處

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