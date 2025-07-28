竹市青年事務委員交流茶會　延續青年參與熱情與行動力

▲青年事務委員交流茶會合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為增進青年委員情感連結並傳承提案經驗，新竹市政府昨(27)日舉辦「新竹市青年事務委員會交流茶會」，邀請第三屆與第四屆青年委員及青年顧問齊聚一堂，透過經驗分享與對話交流，延續新竹青年對公共事務的熱情與行動力。活動特別邀請「拳擊女王」陳念琴、「路加服務科技股份有限公司」創辦人林志嘉與「MIKI STUDIO」莊博文，從體育、科技與藝術等不同領域切入，探討對公共政策的觀點，激發青年更多元的思維與想像。

新竹市代理市長邱臣遠表示，青年是國家發展的動力，新竹市16至40歲青年人口約14萬人，占全市人口31%，加上轄內五所大學近5萬名學生，實際在地生活的青年已突破20萬人。市府持續推動市長高虹安「青年活力」施政策略，自112年起進行青年委員會制度三大改制，並自第三屆正式實施，包括放寬青年代表年齡、提高青年代表人數及比例，並增加開會頻率，積極傾聽青年聲音。

邱臣遠說明，此次茶會市府也邀請三位重量級專家代表，希望提供更多青年視角，包括2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌得主「拳擊女王」陳念琴，象徵堅毅與不服輸的青年精神；林志嘉總經理，長年推動智慧長照與科技服務，並獲選2025永續設計行動年會代表，提供政策前瞻視角；「小莊老師」莊博文，是新竹市街舞協會理事長，長期推廣街舞文化，積極投入青少年教育與文化創意，身體力行展現青年力。透過此次活動，除促進青年委員彼此情誼與經驗傳承，也展現市府對青年聲音的重視與回應，未來將持續打造更多參與機會與創新平台，讓青年成為城市發展的堅實夥伴。

勞青處表示，第四屆青委會延續第三屆的優良基礎，推出四項創新，第一項包含優化工作小組分工，設立「公共參與」、「社福安居」、「創新創業」、「文化教育」與「宜居永續」五大小組，鼓勵跨領域對話，深化議題專業；第二項擴大市府局處參與，從過往9個局處增加到13個，涵蓋市府六成以上單位，確保青年建言能被即時回應及有效落實；第三項鼓勵青委多元參與，包含參與青年直播及Podcast節目《WOW大風吹》擔任主持人或來賓，對談青年關注的議題，或是加入今年首度招募的青年志工隊，展現在地關懷與行動力；第四項在青年事務委員會之外，首度增設「青年顧問」，延攬12位具公共事務參與經驗的青年，擔任市政大使與政策建言的角色。

今日第三屆青年委員，同時也是第四屆學者專家代表莊博文與青年顧問孟蓉寀分享參與青委會的經驗。莊博文長期推動街舞教育，表示透過青委會的提案、市政及外縣市參訪、參與Podcast錄製等參與形式，更深入理解市政運作與城市連結，他鼓勵委員勇於投入、發揮影響力。年僅18歲的孟蓉寀則強調，青年委員的公共參與不限於開會提案，更能透過交流活動、實地走訪與市府深度互動，讓青年聲音被真正聽見。兩人皆勉勵新任青委珍惜機會，積極參與，共同為青年與城市創造更多改變的可能。

青發中心表示，今日青年委員交流茶會不僅邀請第三屆青委經驗分享，並頒發第三屆委員感謝狀、第四屆委員及首屆青年顧問聘書。此外，今年下半年將推出青年創業貸款利息補貼、未來青年APEC國際議題創新營、城市政策黑客松，以及青年政策白皮書市調等青年專屬活動，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁掌握最新資訊 ( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。