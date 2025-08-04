示警罷免衝擊2026、2028大選　小笠原欣幸曝年輕人不滿綠營情緒蔓延

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸1日表示，這與對民進黨長期執政的警惕感和不信任感相互連動，追根究柢，起因於2016年蔡英文承諾的「公平正義」在8年任內未能實現，未能回應年輕人切身期待的不滿情緒正在蔓延。他強調，「抗中保台」並沒有錯，然而，動輒給反對者貼上「中共同路人」標籤，引發極大反彈，對於2026縣市長選舉、2028年總統大選，對國民黨而言「反民進黨」訴求仍然有效，對民進黨而言「抗中保台」效益則在減弱。

小笠原欣幸1日在社群平台分享，他於日本《東洋經濟》專欄發布、由張進逸先生翻譯的大罷免分析一文，內容提到，罷免案無一成立，可說是台灣選民將勝利判給了始終採取強硬對抗賴政府的在野黨，而對執政黨而言，這無疑是一次慘痛的失敗。

針對投票結果，小笠原欣幸分析，罷免方動員了去年投給賴清德的選民，以及兩成投給柯文哲選民中的77.8%站出來投下同意票。另一方面，反罷方則動員了去年投給侯友宜的選民，以及一半投給柯文哲選民中的85.68%站出來投下反對票。當然，對於去年柯文哲26%的票流向何處，也可以有不同的假設，但應該不至於出現反轉結果。

小笠原欣幸強調，以公民團體為首的罷免方能夠動員賴清德77.8%的支持者出來投票實屬不易。然而，國民黨的反撲更為強勁，動員了侯友宜85.68%的支持者投票則更加驚人。這些數字證實了反罷方的動員力更強。原本預想這股能量會在背水一戰的補選中展現，沒想到提前在罷免投票階段就已爆發出來。

另一方面，小笠原欣幸指出，從這項分析來看，國民黨的直接勝因在於鞏固了侯友宜的票源，並吸納了柯文哲的選票。這顯示了對國民黨來說在野聯盟（藍白合）確實發揮作用的數據。

針對罷免結果對台灣政局影響，小笠原欣幸提到，儘管從票數分析來看罷免方有所進展，但投票結果本身對於推動罷免的公民團體以及支援他們的民進黨、賴政府而言，屬於全面性的挫敗。

小笠原欣幸認為，以結果論來看，罷免運動或許從一開始就不切實際，但罷免方也是明知不可為而為之，試圖喚起高度危機意識來克服障礙。「太陽花運動」當年也是逆勢而為，但成功改變了輿論結構，罷免運動卻未能做到這點。公民團體所期盼的「太陽花運動」再現最後無功而返。

小笠原欣幸說，令人關注的是對明年縣市長選舉以及2028年總統大選的影響。這次罷免投票顯示，對國民黨而言「反民進黨」的訴求仍然有效，對民進黨而言「抗中保台」的效益則在減弱。

小笠原欣幸再說，「抗中保台」口號曾是民進黨對抗國民黨的利器，成為2020年總統大選蔡英文壓倒性勝利的原動力，但在2022年縣市長選舉中遭遇挫敗。蔡政府和民進黨儘管面對的是地方性選舉，卻仍高舉「抗中保台」大旗，最後以慘敗收場。

小笠原欣幸回顧，過去2024年總統大選中，第三勢力民眾黨的柯文哲投入選戰，批判「抗中保台」已經「淪為民進黨維持權力的口號」。總統大選中賴清德雖然當選，但得票率僅40%，比起蔡英文的57%得票率大幅減少17個百分點，失去的那些選票被柯文哲所瓜分。

小笠原欣幸直言，這與對長期執政的警惕感和對民進黨的不信任感相互連動，追根究柢，起因於2016年蔡英文承諾的「公平正義」在蔡政府8年任內未能實現的不滿。

小笠原欣幸認為，在支持民眾黨的年輕族群中，對於不穩定的就業、薪資成長停滯、房價飆漲等問題，民進黨政府未能回應年輕人切身期待的不滿情緒正在蔓延。在他們的感受中，如果維持現狀卻無法掌握自己的未來人生，那麼維持現狀又有何意義？這部分無法單純歸咎於中國影響力擴大。

小笠原欣幸表示，以大方向而言，「抗中保台」並沒有錯。然而，由於在朝野攻防中被當作民進黨的武器所使用，邊際效應因而遞減。民進黨動輒給反對者貼上「中共同路人」的標籤，引發了極大的反彈。這次支持罷免方高舉「抗中保台」，頻頻使用「中共同路人」一詞，最終仍然無法取勝。

小笠原欣幸提醒，選民所期待的是「抗中保台」之後的願景，那應該是能夠掌握自己未來人生的願景。同樣的道理也適用於在野黨。在野黨嚐到了強調「反民進黨」的甜頭，但若僅靠「反對」，終有一天會自食其果。台灣政治向來難以理解，今後恐怕會變得更加撲朔迷離。

本文日文版原文發表於日本《東洋經濟》Online。

▼726大罷免全數失敗。（圖／記者湯興漢攝）